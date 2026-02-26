La Ejecutiva del alcalde de Almussafes acusa de "atropello" al PSOE: "La decisión de expulsarle ya está tomada"

Los 41 integrantes que conformaban la Ejecutiva del PSPV de Almussafes han firmado un comunicado en el que muestran su total respaldo al alcalde de la localidad, Toni González, ante las denuncias presentadas contra él por acoso sexual y laboral.

"Ante los graves insultos proferidos hace unos días por la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, contra el alcalde de Almussafes, los 41 anteriores integrantes de la Comisión Ejecutiva queremos mostrar nuestra indignación", aseguran en el comunicado.

Según explican muestran su indignación por lo que califican como "un nuevo atropello a la presunción de inocencia y a los propios estatutos de nuestro partido por parte de Morant".

Consideran que González está siendo víctima de "una cacería desde el aparato del PSPV-PSOE", lo que les lleva a pensar que "la decisión de expulsarle del partido ya está tomada, sin ningún tipo de pruebas ni posibilidad de defensa alguna".

Una visión que a la Ejecutiva Municipal anterior, ahora el partido lo dirige una gestora, le hace "dudar profundamente de la objetividad del proceso".

"Quienes han de tomar la decisión y ocupan los más altos cargos de responsabilidad ya han dictado sentencia y alientan un juicio mediático paralelo sin ninguna prueba más que una denuncia falsa", sostienen.

"Durante las últimas semanas hemos tenido conocimiento de que, desde diferentes cargos orgánicos del partido, se está contactando con vecinos y vecinas de Almussafes para que declaren en contra de González por hechos que nada tienen que ver con el falso acoso sexual", detallan.

Además, consideran que "el objetivo de la dirección del PSPV-PSOE es fabricar un caso para el cual la sentencia ya está dictada y retorcer los hechos para conseguir su objetivo final: acabar con Toni González y la Agrupación Socialista de Almussafes como sea".

"No nos vamos a quedar callados: emprenderemos las acciones legales que sean necesarias y contra quien sea necesario para acabar con la cacería política, personal y profesional que están sufriendo tanto nuestro alcalde, Toni González Rodríguez, como la Agrupación Socialista de Almussafes", concluyen los miembros de la Ejecutiva.