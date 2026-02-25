El PSPV abre un expediente al alcalde de Almussafes por "deslealtad" al partido y "amenazas" a Morant

El Comité de Ética y Garantías del PSPV-PSOE ha abierto un expediente al alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, por "deslealtad" a la formación a raíz de admitir conversaciones con "otros partidos".

También por "menospreciar" a la mujer que le ha denunciado ante el PSOE por acoso sexual y laboral y por "amenazar" a la dirección de la formación que encabeza Diana Morant.

Fuentes de la dirección del PSPV entienden el "enfado" que pueda tener González, pero creen que con sus declaraciones recientes "se ha pasado".

Además, creen que se ha aventurado, ya que paralelamente está a la espera de la resolución del CADE del PSOE, el canal interno de esta formación política que tramita las denuncias de acoso sexual, tras la presentada contra él por este motivo y por acoso laboral.

Las mismas fuentes afirman desconocer en qué sentido puede resolver el CADE, ya que recalcan es un órgano independiente, pero confían en que después de la celebración de las Fallas pueda haber ya una decisión.

La decisión de abrir un expediente está motivada en tres elementos: la "deslealtad" al proyecto socialista por sus últimas manifestaciones públicas al admitir conversaciones con "otros partidos", la "amenaza" a la dirección del PSPV-PSOE y el "desmerecimiento" a la mujer que le ha denunciado por acoso.

González fue suspendido de militancia en las filas socialistas y de sus cargos orgánicos en el PSPV-PSOE al trascender la denuncia. No obstante, y aunque los socialistas le han exigido su acta de concejal, se mantiene como primer edil de Almussafes.

Precisamente, la pasada semana, los ediles del PSPV del Ayuntamiento de Almussafes mostraron su "profundo malestar" con la dirección del partido ante la gestión realizada en relación con los acontecimientos que afectan al alcalde y cargaron contra la misma por "no respetar" la presunción de inocencia del primer edil.

De hecho, llegaron a acusar a la secretaria general, Diana Morant, y al síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, de posicionarse "de manera clara" a favor de la denunciante de acoso al responsable municipal sin "pruebas concluyentes".

Por su parte, la gestora del PSPV de Almussafes, designada por la dirección federal del PSOE para ejercer la representación orgánica del partido en la localidad, replicó al considerar "improcedentes" las declaraciones realizadas por los concejales en relación con el caso de presunto acoso sexual.

También afeó que estas "no" han sido autorizadas por los órganos competentes del partido ni responden a "una posición acordada orgánicamente".

En las últimas horas, Toni González, en una carta abierta publicada en sus redes sociales, ha denunciado ser víctima de una "campaña de acoso y desprestigio" basada en "falsedades" a raíz de las denuncias de dos mujeres por acoso laboral y sexual ante el PSOE.

Frente a ello, ha prometido "defender la verdad", así como "luchar en todos los frentes posibles" por su honor y su imagen y ha garantizado que continuará "con mayor fuerza si cabe, trabajando incansablemente por seguir mejorando" su localidad.