Ya es oficial: la Generalitat convoca ayudas de 250.000 euros para la formación de mujeres deportistas de élite

Gidey Letesenbet, del equipo NN Running Team en la Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso. SportMedia / Europa Press

El deporte está cada vez más generalizado. Durante la semana, cada vez más personas practican alguna disciplina y, fruto de ello, la proliferación de deportistas de élite crece en la región.

Para fomentar esa pasión por el deporte y que aquellas mujeres deportistas puedan continuar compitiendo al máximo nivel en su deporte, la Generalitat Valenciana ha habilitado un nuevo programa de ayudas.

La Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia, a través de la Dirección General de Deporte, ha convocado por un importe de 250.000 euros subvenciones destinadas a la conciliación deportiva y familiar de las mujeres deportistas en la autonomía.

Además de favorecer su rendimiento, buscan influir en la formación y el desarrollo de aquellas que participan en competiciones internacionales y de las máximas categorías estatales.

Las ayudas irán destinadas a mujeres embarazadas y a mujeres con hijos o hijas menores de cuatro años por nacimiento, adopción o acogimiento.

Además, pueden solicitar estas ayudas mujeres deportistas para contribuir a su formación académica reglada, con el fin de iniciar o proseguir enseñanzas conducentes a la obtención de un título o certificado de carácter oficial con validez en todo el territorio nacional.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, se atenderán las solicitudes para ayudas por nacimiento, adopción o acogimiento, hasta un importe máximo de 150.000 euros.

La cuantía de la ayuda por nacimiento, adopción o acogimiento podrá oscilar entre los 3.000 y los 1.000 euros por hijo o hija. Asimismo, se destinará un máximo de 100.000 euros para las solicitudes relacionadas con la formación académica reglada, diferenciando entre los cursos.

En primer lugar, se concederá entre 2.000 y 1.000 euros para enseñanzas universitarias conducentes a títulos oficiales de Grado y de Máster.

En segundo lugar, para enseñanzas deportivas y cursos de periodo transitorio, el importe oscilará entre 1.500 y 800 euros.

Para otras enseñanzas postobligatorias y superiores universitarias se destinará entre 1.300 y 700 euros. Y para enseñanzas postobligatorias y superiores no universitarias, el montante no podrá ser superior a 1.000 euros.

Plazos

El plazo máximo para resolver la presente convocatoria será de seis meses a contar desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Con estas subvenciones, la Generalitat asegura que busca promover "un modo de cooperación y compromiso entre mujeres y hombres que permita un reparto equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y en la privada".

También se pretende apoyar a las mujeres deportistas para favorecer su formación académica reglada.

La de 2026 es la segunda edición de estas subvenciones, convocadas por la Generalitat por primera vez en diciembre de 2024.

Para la elaboración de las ayudas se han tenido en cuenta las principales conclusiones del informe 'Perfil sociodemográfico de jugadoras de élite en la Comunitat Valenciana', en el que la Generalitat y la Càtedra Dona i Esport han colaborado en su realización.

En la primera convocatoria de estas ayudas resultaron beneficiarias un total de 129 mujeres deportistas.