El juzgado decreta prisión para los padres y el hijo detenidos por la muerte a cuchilladas de su vecino en Benimàmet
Los tres miembros de la familia quedan investigados en una causa abierta por un delito de homicidio/asesinato.
La Plaza Número 19 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha acordado este miércoles prisión provisional, comunicada y sin fianza para los padres y el hijo detenidos por su presunta relación con la muerte a cuchilladas de un vecino de la pedanía de Benimàmet.
Así lo ha decidido el juzgado, que se encontraba en funciones de guardia en el momento de los hechos, tras pasar a disposición judicial los tres detenidos.
Tanto el hijo como sus padres quedan investigados en una causa abierta por un delito de homicidio/asesinato, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El crimen se produjo sobre las 15:35 horas del pasado domingo, cuando un hombre de 35 años atacó a su vecino, de 59 años.
Inicialmente, los agentes detuvieron al hijo como presunto autor de la muerte a puñaladas de su vecino.
Poco después también arrestaron a los padres de él, de 58 y 65 años, por supuestamente haber colaborado en el crimen, con un grado de responsabilidad que se estaba investigando.