El juzgado decreta prisión para los padres y el hijo detenidos por la muerte a cuchilladas de su vecino en Benimàmet

La Plaza Número 19 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha acordado este miércoles prisión provisional, comunicada y sin fianza para los padres y el hijo detenidos por su presunta relación con la muerte a cuchilladas de un vecino de la pedanía de Benimàmet.

Así lo ha decidido el juzgado, que se encontraba en funciones de guardia en el momento de los hechos, tras pasar a disposición judicial los tres detenidos.

Tanto el hijo como sus padres quedan investigados en una causa abierta por un delito de homicidio/asesinato, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El crimen se produjo sobre las 15:35 horas del pasado domingo, cuando un hombre de 35 años atacó a su vecino, de 59 años.