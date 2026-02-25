La jueza de la dana seguirá con las diligencias sobre Mazón hasta que decida el TSJCV: "No quiero retener la causa"

La jueza de la dana seguirá adelante con las diligencias relacionadas con Carlos Mazón hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tome una decisión sobre si lo investiga o no.

Este mismo miércoles, tan solo un día después de que la magistrada elevara la exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat al apreciar responsabilidad penal, ésta ha dejado claro que continuará con lo que queda todavía pendiente.

Lo más inminente son las declaraciones de parte del equipo de Presidencia previstas para esta semana. Hoy miércoles ha acudido como testigo Paco González, el director general de Comunicación y Promoción Institucional en el momento de la dana. El viernes está previsto que testifique Maite Gómez, la que fuera jefa de prensa de Mazón.

La defensa del exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso había pedido que se suspendieran. Considera que no se debía interrogar a ninguno hasta un pronunciamiento del TSJCV. La jueza le había sugerido impugnar pregunta por pregunta, pero la letrada ha señalado que lo hacía en bloque.

La respuesta de la jueza ha sido rechazarlo y comunicar que seguía adelante. A continuación, ha trasladado una consideración a los abogados personados, de acuerdo con fuentes cercanas al procedimiento: que había elevado la exposición razonada contra Mazón tras hallar indicios de delito después de interrogar a casi todo su equipo y que no tenía "ninguna intención de retener la causa".

Se trata de una reflexión tan obvia como relevante. La exposición razonada abre la puerta a tres escenarios. Una posibilidad es que, al igual que la instructora, vea indicios de delito en la actuación de Mazón.

Si esto ocurre, lo lógico es que lo cite a declarar como investigado. A continuación, podría asumir la totalidad de la causa, pues en este procedimiento las actuaciones de Mazón, la exconsellera Salomé Pradas y el que fuera su número dos, Emilio Argüeso, están muy relacionadas y, además, están conectadas a las 230 muertes.

Otra opción es que el TSJCV rechazara investigar a Mazón al no apreciar indicios sólidos de delito contra él. Esto ocurriría en el caso de que no concluyera, como sí considera la jueza, que su actuación pudo agravar los fallecimientos.

Y, por último, podría ocurrir -algo común y que ha sucedido en diversas grandes causas- que el TSJCV ordenara a la magistrada continuar con la instrucción para que, una vez finalizada, le volviera a elevar la exposición razonada contra Mazón con todas las indagaciones practicadas.

Mientras todo esto ocurre -podría tardar varias semanas-, algunas acusaciones tienen previsto actuar contra la jueza. El TSJCV no sólo ha de pronunciarse sobre la imputación de Mazón próximamente, sino sobre la querella interpuesta contra la magistrada por el abogado y agitador Rubén Gisbert en representación de varias víctimas de la dana.

En ella se incluyen audios sobre posibles "injerencias" del marido de la jueza, también juez, en el procedimiento. Por ejemplo, con su participación en interrogatorios a víctimas.

La exposición razonada contra Mazón llegó, de hecho, el mismo día en el que trascendían los citados audios y la querella. Tras ello, es posible que algunos abogados planteen recusaciones contra la magistrada.

En cualquier caso, las fuentes jurídicas consultadas por este periódico no consideran nada sencillo que toda esta situación pudiera derivar en una nulidad completa de la causa.

Este miércoles la jueza también ha preguntado a las partes sobre la posible prórroga de la instrucción por seis meses más, a partir de la fecha de su próximo vencimiento, el 30 de abril. Esto llevaría la investigación hasta, como mínimo, octubre.