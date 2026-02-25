La huelga de taxis colapsa el centro de Valencia y dificulta los accesos en las principales entradas de la ciudad

Jornada complicada para la movilidad en la ciudad de Valencia. Este miércoles, la huelga de 24 horas secundada por varias organizaciones de taxistas ha colapsado algunos puntos de la ciudad desde primera hora de la mañana.

Los taxis han comenzado a concentrarse a las ocho de la mañana en los puntos de encuentro de la protesta, y en el inicio de la manifestación ya había congestión en las entradas por la Pista de Silla-Ausiàs March, avenida de Catalunya-Aragó y Corts Valencianes y Cid, según la información del Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.

Está previsto que la manifestación concluya en las Torres de Serranos y los taxistas se concentren ante el Palau de la Generalitat hasta las 14 horas.

La protesta parará el aeropuerto, la estación de alta velocidad Joaquín Sorolla y la Estació del Nord, y la estación de autobuses mientras dure el paro general de 24 horas, que ha comenzado a las 06:00 horas del miércoles y se prolongará hasta la misma hora del jueves.

Con ella buscan exigir que la Conselleria responsable de transportes "devuelva el equilibrio" al sector respecto a los vehículos VTC.

Este martes se produjo una reunión entre las asociaciones representativas del taxi en la Comunitat Valenciana y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, de la que salieron sin "nada nuevo que contar".

Así lo trasladaron en un comunicado conjunto la Confederación de Taxistas Autónomos (CTA), Unión Asociaciones Autotaxis, Asociación de Taxistas (ATCV), USOCV, Ucata, Caracol Valencia y PKT Asian Association.

Asimismo, las asociaciones del sector del taxi han advertido que prevén convocar concentraciones y paros durante todo el mes de marzo.

El presidente de la Confederación de Autónomos del Taxi de la Comunidad Valenciana, Fernando del Molino, ha manifestado, en declaraciones a EFE, que más de 8.000 familias viven del taxi y la intención del paro "no es crear conflicto sino solucionar", en alusión a la petición de que se devuelva el equilibrio al taxi respecto a las VTC, ya que son contrarios "a que se legalice lo ilegal", conceder autorizaciones urbanas a este tipo de vehículos.

Del Molino se ha mostrado dispuesto a debatir sobre el número de taxis que trabajan en determinados periodos, si se quiere un modelo de tarifa regulada con taxímetro o "liberalizada", o si los coches han de ser blancos o negros.

"Pero no si dejamos el servicio en manos de multinacionales y en manos de conductores que no sabemos si son profesionales, si los vehículos tienen los seguros adecuados y si los coches pasan las ITV periódicamente", ha añadido.

Decreto Taxi/VTC

Sobre el decreto Taxi/VTC que prepara la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Del Molino ha señalado que es "muy difícil" la convivencia de los dos sectores y puede llegar el momento de que el taxi desaparezca.

Al respecto, el conseller Vicente Martínez Mus ha asegurado este miércoles en declaraciones a los medios que cada parte quiere que prime su interés pero para la Generalitat "prima el interés de los ciudadanos", un transporte público que sea capaz de compatibilizar esos dos tipos.

Para ello, se mantienen reuniones con el fin de obtener "una solución que conforme a todos", el pasado viernes con la patronal de VTC y ayer martes con las asociaciones del taxi, y sobre todo que "acomode a los ciudadanos, que son los usuarios".

Desde la Conselleria han indicado que se ultima un decreto que busca crear "un marco normativo estable" para regular el transporte y hacer posible la convivencia del sector del taxi y las VTC, que se está terminando de perfilar y, por tanto, todavía no es público el texto definitivo.

La Conselleria aboga por el entendimiento de ambos sectores y les ha emplazado a seguir dialogando para acercar posiciones. De hecho, el objetivo es juntar a ambos sectores en la misma mesa