La Fiscalía recurre la absolución de 14 acusados de narcotráfico: reprocha que la Audiencia no entre a valorar la prueba clave

La Fiscalía Antidroga de Valencia ha presentado su recurso contra la sentencia de la Audiencia de Valencia que absolvió del delito de tráfico de drogas a 14 acusados de introducir 1.650 kilos de cocaína en dos contenedores a través del Puerto de Valencia.

La decisión tuvo una importante repercusión en la Justicia europea, tal como informó EL ESPAÑOL. Tribunales superiores de diversos países se pusieron en contacto con autoridades judiciales españolas para mostrar su incredulidad con la resolución. Lo mismo ha hecho la Europol (la Oficina Europea de Policía) y la Eurojust (la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal).

La polémica se debe al motivo por el que la Sección Tercera de la Audiencia de Valencia optó por la absolución: la invalidación de la principal prueba contra los acusados.

Esa prueba consistía en multitud de conversaciones y fotografías enviadas a través de Sky ECC, una plataforma de mensajería encriptada muy popular entre el crimen organizado debido a su potente algoritmo de cifrado.

Europol logró infiltrarse en los servidores e hizo un seguimiento masivo a todos los usuarios. Algo que permitió destapar redes y desarrollar multitud de investigaciones.

La oficina envió un paquete de inteligencia policial a las autoridades judiciales españolas con todos los hechos que consideró de interés. A partir de ahí, la policía judicial realizó una labor de filtrado sobre los que figuran en el procedimiento de narcotráfico en el Puerto de Valencia.

En su sentencia, la Audiencia destacaba que el paquete de información recibido en España es también el resultado del filtrado y procesamiento de la información obtenida de los servidores de Sky ECC "llevado a cabo por las autoridades policiales francesas, belgas u holandesas o por todas ellas".

"La fiabilidad de las evidencias digitales aportadas a este procedimiento puede ser valorada como suficiente mediante la declaración de los agentes del Equipo de Delincuencia organizada y antidrogas (Edoa) que descargaron los datos remitidos desde Francia", decía la resolución.

Sin embargo, para la Audiencia Provincial había un problema: "Las evidencias digitales remitidas desde Francia carecían en origen de firma digital o de determinación de su valor hash (código único y específico para esos datos), como también sufrían de estas carencias las evidencias una vez descargadas por los agentes del Edoa".

"Por tal motivo, la prueba electrónica aportada carecía de los únicos elementos aptos para garantizar por sí mismos la integridad y autenticidad de una evidencia digital", señalaba la sentencia.

Debido a que, para el tribunal, "la evidencia digital aportada contra los acusados constituye la única prueba de cargo acreditativa de la intervención de la mayor parte de los acusados en los hechos delictivos", optaron por la absolución.

"La no disponibilidad de dichos datos en bruto, de esas evidencias digitales originales, en este procedimiento para que pudieran ser examinados y, en su caso, utilizados por las defensas determina que la prueba digital aportada en su contra carezca de aptitud para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados", añadía la resolución.

Retroacción de las actuaciones

El fiscal contradice ahora estos argumentos. Pide que se declare la nulidad de la sentencia sin que sea necesario celebrar un nuevo juicio ante un tribunal distinto y que se acuerde la retroacción de las actuaciones para que la Audiencia Provincial dicte una nueva resolución tras valorar el contenido de la información obtenida de Sky ECC.

En su escrito, el fiscal expone resoluciones judiciales de otros países y también españolas que muestran una "evolución jurisprudencial progresiva hacia la validación" de pruebas prácticamente idénticas a la de este procedimiento.

Así, considera que la sentencia "incurre en una absolución puramente formal al confundir una discusión técnico-pericial sobre el formato de los archivos con un defecto jurídico invalidante".

"Aun calificando la prueba como insuficiente, la trata en la práctica como una prueba nula carente de toda aptitud probatoria. Ninguna explicación da a por qué la ausencia de lo que denomina firma digital y/o valor hash, o el hecho de que las defensas no hayan podido acceder a los datos en bruto, impedirían valorar el contenido de las conversaciones efectivamente incorporadas a la causa", razona.

No valora el contenido

En definitiva, recrimina que califique la prueba de insuficiente pero no entre a valorar su contenido.

"La sentencia convierte indebidamente una posibilidad excepcional -el acceso a los denominados datos en bruto- en un requisito estructural de validez de la prueba, en abierta contradicción con la doctrina del Tribunal Supremo", señala.

La Fiscalía insiste, asimismo, en que la ausencia de determinadas garantías técnicas no convierte automáticamente la prueba digital en inválida, sino que obliga a ponderarla.

Ante la omisión en la sentencia del contexto de las conversaciones entre los acusados, el escrito remarca que el contenido material "presenta una autoverificación contextual extraordinariamente intensa, incompatible con una hipótesis de manipulación global".

Además, hace hincapié en otro punto importante: la Guardia Civil no hizo ningún filtrado del contenido de las conversaciones remitidas por la autoridad judicial francesa.

"Precisamente por ello, al no haberse producido alteración, supresión ni reconstrucción del material original, y al constar la evidencia íntegra a disposición del órgano judicial, resultaba exigible un análisis material y contextual del contenido de las conversaciones", sostiene.