Compromís, sobre la resolución de la Audiencia que ordena abrir juicio oral a Mónica Oltra: "Es una persecución política"

"Es una absoluta vergüenza, una infamia, una persecución política". Así ha valorado este miércoles la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Isaura Navarro, la resolución de la Audiencia Provincial de Valencia en la que ordena abrir juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra.

Una resolución que afecta también a otros 12 acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada cometidos entre los años 2016 y 2017 por el exmarido de la también exportavoz del Gobierno del Botánico formado por PSPV y Compromís.

Navarro, que había participado en la Junta de Portavoces del parlamento valenciano para ordenar el pleno de la semana que viene, ha asegurado en la rueda de prensa posterior que tras leer el auto del tribunal "este viene a decir que toda la instrucción que se ha hecho del caso no sirve para nada".

"Este auto viene a decir que la investigación, que determina que no hay ningún indicio delictivo, les da igual. Y a los magistrados de la sección cuarta les da igual porque hay una persona detrás que se llama Mónica Oltra, ni más ni menos", ha llegado a aseverar la diputada de Compromís.

Navarro, de Iniciativa -partido en el que también milita Oltra-, ha subrayado que, a su juicio, "Oltra no debería haber dimitido de diputada porque estaba clarísimo que se trataba de un lawfare".

Por ello, preguntada sobre si esto la incapacitaría para presentarse como candidata a alguna institución de cara a las elecciones de 2027, ha considerado que "ahora mismo se podría presentar a lo que quisiera" porque, a su juicio, no existe razón alguna para impedirlo.

"Ha quedado claro, se ha archivado tres veces, y se ha demostrado que no hay ningún indicio delictivo, sino decisiones políticas en el ámbito judicial. Eso es gravísimo”, ha declarado la portavoz adjunta de Compromís.

Respecto a si cree que se alargará el proceso, dado que falta año y medio para las elecciones autonómicas, ha señalado que "los tiempos de la justicia son complicados cuando quieren que sean complicados", por lo que cree que "todos debemos reflexionar" sobre cómo se ha prolongado esta causa.

En este sentido, ha desligado cualquier hipotético regreso a la primera línea política de quien fuera el máximo tirón electoral de Compromís de la causa en curso.

"Son caminos diferentes y no tienen por qué obstaculizar las decisiones que tiene que tomar ella personalmente y los espacios políticos que corresponden", ha dicho Navarro.

"En unas circunstancia como estas", para la diputada, las decisiones tanto de quien fuera exconsellera de Igualdad como de la coalición "no deben estar condicionadas" por este proceso judicial.

Asimismo, ha hecho hincapié en que la decisión de la Audiencia "no cambia nada" y la ha enmarcado en "una persecución política de la ultraderecha" contra Oltra, ya que ha recordado que los que plantearon los recursos fueron la asociación Gobiérnate, "una fundadora de Vox", España 2000 y Vox.

Por tanto, ha manifestado que para Compromís la situación de Oltra "no ha cambiado en absoluto", ya que consideran que hay "una interferencia" por parte de la justicia en lugar de ser "ciega" y portar "una venda para tomar decisiones sin ver a la persona sobre la que recaen".

Tras recordar que se acordó el archivo de la causa tras más de dos años de investigación, Navarro ha lamentado que se mantenga "una persecución personal y política contra una persona que, además de ser compañera, simboliza el problema del estado de derecho en el que estamos: las decisiones, más que jurídicas, son políticas".