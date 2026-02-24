El PSOE exige al PP que pida a Mazón su acta de diputado en Les Corts y Compromís espera que "acabe en prisión"

Después de que la jueza de la dana haya acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV la exposición razonada contra el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, las reacciones de los grupos políticos han trascendido.

La oposición ha cargado contra el exjefe del Consell y ha emplazado al Partido Popular a solicitar el acta de diputado en Les Corts a Mazón. En este sentido, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha exigido a Juanfran Pérez Llorca y al PP que tomen partido con esa decisión.

"Ante esta situación, Juanfran Pérez Llorca tiene que mirarse frente al espejo y el Partido Popular también. No tiene sentido que la democracia valenciana siga aguantando a Mazón como diputado", ha manifestado.

Entre declaraciones a los medios tras conocer la decisión de la magistrada, Muñoz ha señalado que "parece que ni el aforamiento va a permitir a Carlos Mazón no acudir ante los tribunales", por lo que ha reclamado al PP acabar con la "vergüenza" de que el expresident siga como diputado.

Además, ha argumentado que si Llorca quiere "continuar siendo el encubridor como lo ha sido desde el primer momento", el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "tiene algo que hacer" porque "esto supera la Comunitat Valenciana".

Compromís ha ido un paso más allá y además de exigir el acta de diputado a Mazón pide "responsabilidades penales" para el que fuera jefe del Consell.

La diputada de Compromís en el Grupo Mixto del Congreso, Àgueda Micó, ha destacado que si la jueza ha propuesto la imputación de Mazón es porque ve "indicios claros" contra él y ha mostrado su deseo de que se haga Justicia y se repare a las víctimas de su "negligencia".

Micó ha subrayado que, además de las responsabilidades políticas, su formación siempre ha defendido que Mazón y el resto de su gobierno asuman "responsabilidades penales" por su actuación del día 29 de octubre de 2024.

"Solo pedimos haya justicia, verdad y reparación para todas las víctimas mortales y todos los valencianos y valencianas de bien y para que esto no vuelva a ocurrir", ha resumido la diputada de Compromís.

Para Micó, es "un paso esencial con un acto que busca reparar la situación que han vivido las víctimas y que esperemos que acabe con Mazón en prisión".

"Máximo respeto"

Por su parte, el síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha rechazado "hablar de futuribles" y ha subrayado que en su partido no "opinan" sobre decisiones judiciales y ha insistido en mostrar "máximo respeto" a la justicia.

"Cualquier decisión judicial no va a ser sometida a objeto de debate por parte del Grupo Parlamentario Popular", y ha rechazado "comentar las decisiones judiciales, ni las que nos favorecen ni las que no nos favorecen".

"Nosotros no somos como otros, no somos como ellos. No queremos además serlo nunca. Siempre hemos huido de comentar y de argumentar cualquier decisión e instrucción judicial", ha argumentado.

Dicho esto, ha señalado que en el PP no tienen "nada que ver con lo que otros hacen" y ha afeado a la izquierda que cuando el juez Peinado "instruye alguna cuestión que afecta a la mujer del presidente" del Gobierno, Pedro Sánchez, "salen tres ministros a decir que es un juez facha".