Llorca, sobre que Oltra pueda ser candidata pese a ir a juicio: "En mi partido estaría fuera, hay que ver la ética de cada uno"

Juanfran Pérez Llorca durante la presentación de la nueva convocatoria del Programa de Garantías del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Eduardo Manzana / Europa Press

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se ha pronunciado tras conocer la apertura de juicio a Mónica Oltra.

El líder del Ejecutivo valenciano, preguntado sobre si Oltra podría ser candidata en las próximas elecciones pese a ir a juicio, ha apelado a "la ética de cada partido": "En el mío se quedaría fuera".

Así, Llorca ha destacado su "respeto" a las decisiones judiciales, que "a veces favorecen o perjudican a un partido político". "Pero hay que respetar las instituciones", ha añadido.

La Audiencia de Valencia ha estimado parcialmente los recursos de las acusaciones contra la decisión del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia de archivar la causa para Mónica Oltra y otros acusados.

Los magistrados, con esta resolución, han acordado este martes la "procedencia del dictado inexcusable" del auto de apertura de juicio oral a la exvicepresidenta de la Generalitat por la causa de encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

Tras la presentación de la nueva convocatoria del Programa de Garantías del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el presidente de la Generalitat ha sido preguntado por esta cuestión, y ha aprovechado para pedir "respeto" a las instituciones.

"Es difícil que la sociedad respete las instituciones si los propios dirigentes no somos capaces de hacerlo", ha lamentado.

Por ello, añade: "Hoy espero que las demás formaciones políticas, y Compromís especialmente, también muestren respeto por esta decisión judicial".

"Al fin y al cabo, habrá un juicio y se tendrá que dirimir si son culpables de sus hechos o no lo son", ha agregado.

El presidente de la Generalitat ha señalado que, "si cada vez que sale una resolución judicial se cambia la opinión desde un partido político", se está "haciendo un flaco favor a la sociedad".

"En mi caso, yo lo tengo clarísimo. Desde el minuto uno, en cualquier causa judicial, respeto a las investigaciones judiciales", ha insistido.

Preguntado por si la apertura de juicio deja fuera a una candidata importante para las elecciones autonómicas de 2027, Pérez Llorca ha respondido: "Lo que sí que puedo decir es que en mi partido sí se quedaría fuera. En los partidos de la izquierda nunca se sabe. Fíjese en Extremadura. El candidato que había puesto el Partido Socialista se tenía que sentar en el banquillo de los acusados".

"Habrá que ver la ética de cada partido, la decisión que tome cada partido. Yo sé lo que pasaría en el mío, no sé lo que va a pasar a los demás", ha zanjado.