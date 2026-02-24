El incendio de un vehículo bloquea las entradas a Valencia y provoca retenciones kilométricas en la AP-7

Un grave accidente provocado por el incendio de un vehículo a la altura de Xeraco (Valencia) ha provocado cortes en la autopista AP-7 con destino hacia la capital valenciana.

La Dirección General de Tráfico ha informado alrededor de las 07:42 horas del suceso, que está provocando complicaciones en la circulación y retenciones kilométricas en varios municipios.

En concreto, la AP-7 sufre retenciones del kilómetro 574 hasta el 564. Además, el incidente también está afectando a la carretera N-332 y la A-38 en Xeresa, donde se han cortado los carriles en los enlaces hacia la autopista.

📢⚫️Cortada en Valencia la AP-7 en Xeraco, hacia la capital valenciana, debido al incendio de un vehículo.



➡️Corte entre los P.K 565 y 572.

Otros puntos conflictivos en la circulación dirección a la Ciudad del Turia son la V-31, que registra retenciones desde Silla hasta Massanassa (del kilómetro 3 al 9) y un segundo embudo desde Alfafar hasta Horno de Alcedo.

