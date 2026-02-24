Catalá se distancia de Vox en Valencia y rechaza su moción contra la regulación de inmigrantes de Sánchez

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en el pleno de este martes. EE

El PP en el Ayuntamiento de Valencia se distanció este martes de Vox, su socio en el gobierno local, y rechazó su moción contra la regulación extraordinaria de inmigrantes llevada a cabo por el Gobierno central.

La iniciativa del partido de Santiago Abascal reclamaba también auditar todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años, repatriar a los inmigrantes que accedan ilegalmente o establecer la prioridad nacional en el acceso a las ayudas y servicios públicos, entre otras medidas.

En este sentido, la concejala del PP Marta Torrado afirmó que su partido "no está en contra de la inmigración" y señaló que Valencia es "una ciudad abierta e integradora", pero criticó "la regulación masiva por decreto, sin consenso y sin evaluar el impacto en los municipios".

Durante el debate, Torrado aseguró que la "regulación generalizada sin un debate serio puede provocar un efecto llamada y un agravio comparativo con quienes han seguido los cauces legales".

En esta línea, añadió que los populares defienden "la inmigración legal y ordenada, vinculada al empleo". "Defendemos la dignidad de las personas y el respeto a la legalidad, que deben ir siempre de la mano", concluyó.

De esta manera, los concejales del PP rechazaron la moción de Vox, que no salió adelante con la suma de votos del grupo popular, PSPV y Compromís.

Además, ni siquiera hubo consenso en el sentido del voto del grupo proponente, ya que la concejala de Vox a la que la fiscalía le pide tres años de cárcel por tuits racistas, Cecilia Herrero, decidió no votar.

Moción de Vox

La propuesta defendida por el portavoz municipal de Vox, José Gosálbez, vincula la inmigración con el incremento de "la inseguridad en los barrios" y el "deterioro de la convivencia".

En esta línea, acusa al Gobierno central de "avanzar en su agenda de sustitución demográfica a costa del bienestar de todos".

"El resultado es que cada año la inmigración detrae a los españoles más recursos de los que aporta, condenando el futuro de todos", reza la moción, que pide deportar a los inmigrantes "legales o ilegales" que cometan algún delito o "a todo aquel que decida no integrarse a la cultura de la Nación que lo acoge o intente imponer la suya".

Vox reclamaba también que "el acceso a los servicios públicos por parte de los inmigrantes legales estará condicionado a sus años de cotización" o que se "promuevan incentivos fiscales a la contratación de españoles".

Antes de la defensa del punto por parte del portavoz de Vox, trece entidades sociales y vecinales tomaron la palabra para expresar su desacuerdo con la iniciativa.