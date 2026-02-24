La Audiencia de Valencia estima los recursos y ordena al juez la apertura "inexcusable" de juicio a Mónica Oltra

La Audiencia de Valencia ha estimado parcialmente los recursos de las acusaciones contra la decisión del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia de archivar la causa para Mónica Oltra y otros acusados.

Los magistrados, con esta resolución, acuerdan la "procedencia del dictado inexcusable" del auto de apertura de juicio oral a la exvicepresidenta de la Generalitat.

Pese a que manda al banquillo a Oltra y a otros cargos de la Conselleria de Igualdad, la Audiencia sí ratifica el sobreseimiento para cinco acusados: Consuelo Escriche, José Francisco Vidal, Ana Isabel Junquera, Francesc Gamero y de Carmen Fenollosa al no dirigirse contra ellos acusación alguna.

