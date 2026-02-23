Victoria Roselló, jefa de meteorología de À Punt el día de la dana: "El Poyo tenía que estar vigilado, la alerta seguía activa"

La jefa de Meteorología de À Punt Media, Victoria Rosselló, comparece en la Comisión del Congreso de los Diputados sobre la dana. Efe / Víctor Lerena

La exjefa del Servicio de Meteorología de la radiotelevisión valenciana À Punt Victoria Roselló ha asegurado este lunes en la Comisión de Investigación de la dana del Congreso de los Diputados que el barranco del Poyo "evidentemente tenía que estar vigilado".

Preguntada por la diputada Andrea Pascual (PP) sobre cómo era posible que si había una alerta hidrológica activa desde las 12:20 la Policía del Agua, dependiente de la CHJ, dejara de vigilar la rambla a las 12:54, la meteoróloga ha advertido de que "la emisión de la alerta no quiere decir que empiece a descender".

"Es como los avisos. La alerta sigue activa y uno tiene que vigilar lo que pasaba. Nosotros lo hicimos porque era nuestro trabajo", ha recalcado.

Roselló ha comparecido este lunes ante la comisión que investiga la gestión de la emergencia para dar cuenta de los datos meteorológicos emitidos por la televisión autonómica los días previos y la misma jornada de la catástrofe.

La experta ha indicado que las previsiones meteorológicas se cumplieron, por lo que ha contradicho el testimonio aportado por Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medioambiente.

Mus sostuvo en una intervención anterior que las autoridades no dispusieron de la información necesaria para haber podido actuar con anticipación.

Sin embargo, Roselló, cuya plaza como jefa de Meteorología fue amortizada por la televisión autonómica el año pasado, ha afirmado lo contrario: "Se veía que iba a ser un temporal histórico. Yo llevo más de 30 años trabajando en meteorología y he visto muchas danas y se veía fuera de lo común".

La experta ha recordado que en el informativo de mediodía del 29 de octubre de 2024 ella misma avisó a la población de que evitara coger el coche y se alejara de los cursos de agua.

"Los datos estaban en abierto. La información estaba a disposición de cualquiera. Esto es innegable. Esto es incontestable", ha aseverado.

A lo largo de su intervención, Roselló ha recordado que el día 25 de octubre de 2024 la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) "habla de tormentas muy fuertes en toda la cuenca mediterránea y el día 26 señala que el 29 sería el de mayores acumulaciones, con lluvias muy fuertes y continuas".

A continuación, ha detallado una cronología resumida de lo ocurrido ese mismo día, desde las 6:00 - 7:00 de la mañana hasta las pasadas 14:00 de la tarde.

"À Punt dedicó todo el día al seguimiento del episodio, dando toda la información, con imágenes de rescates de personas en tejados en Utiel. A las 12 de la mañana", ha remarcado.

"En meteorología, cuando se identifica un día crítico, quiere decir que puede haber precipitaciones de tal intensidad que pone en peligro a la población", ha dicho.

En este sentido, ha incidido en que "el domingo anterior a la dana se publica un aviso en Aemet sobre fenómenos adversos y se señala que será el 29 un día álgido".