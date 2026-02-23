Víctimas de la dana, en Les Corts: "Si todo falló al mismo tiempo nadie puede afirmar que todo se hizo bien"

La comisión de la dana de Les Corts ha acogido este lunes los testimonios de representantes de asociaciones de víctimas después de la comparecencia de Liberum, que ha aprovechado su intervención para cuestionar la cifra oficial de muertos.

Les ha seguido Sonia Fuster, de Sos Desaparecidos, quien perdió a su padre el 29 de octubre de 2024 y pocos días después de su madre.

Sonia, en un emotivo relato sobre lo vivido aquella jornada, ha señalado que "si todo falló al mismo tiempo nadie puede afirmar que todo se hizo bien". "No se puede cuestionar que hubo un fallo en el aviso y la gestión. Ese 'todo falló' me lleva a creer que nada ni nadie hizo las cosas bien al 100%", ha indicado.

La representante de Sos Desaparecidos ha afirmado que "no hubo un aviso en tiempo y forma que pudo haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte". "Muchas personas, entre ellos nuestros mayores, no tuvieron la oportunidad de protegerse", ha indicado.

"Las familias seguimos llorando lágrimas de barro, seguimos reconstruyendo nuestras vidas sobre una ausencia irreparable. Además de dolor, hemos quedado en vulnerabilidad extrema. Las personas que hemos perdido eran apoyo, sustento, red, equilibrio familiar", ha señalado.

"Hoy no hablo únicamente desde la emoción, sino desde el dolor, la responsabilidad y la dignidad de quienes seguimos aquí. 230 familias fuimos golpeadas de manera irreversible. 230 ausencias e historias", ha comentado.

Sonia ha señalado que están aquí "para exigir que se esclarezca con transparencia todo lo que falló y que se refuercen los sistemas de alerta y prevención". "La protección de la vida es el primer deber de cualquier institución", ha reprochado.

"La dana superó ampliamente los escenarios previstos por la CHJ. Pero no es excusa que fuera un episodio extraordinario . Falló la redundancia técnica, la capacidad de laminación, la coordinación multinivel, el despliegue logístico, la gobernanza y sobre todo los avisos y los tiempos de respuesta", ha opinado.

Desde ese 29 de octubre, ha remarcado, viven "con ansiedad, incertidumbre y desconfianza". "Nuestra asociación no busca culpables, pero sí asunción de responsabilidades", ha incidido. También, ha apuntado, "de quien no estuvo al mando en las horas críticas", en referencia a Carlos Mazón.

Sonia ha afirmado que se va de la comisión "con una satisfacción difícil de ver": "la de todos los grupos parlamentarios estando de acuerdo. Sí se puede, señorías. Hoy han dado un ejemplo de buena política".

Álex Carabal, de la Asociación Damnificados Dana Horta Sud. José Cuéllar / Corts

A continuación ha comparecido Álex Carabal, de la Asociación Damnificados por la dana Alfafar/Horta Sud, quien ha hecho hincapié en que "hay preocupación, psicosis y un sentimiento de desprotección".

"Las infraestructuras no aguantaron, imagínese ahora", ha remarcado, para pedir mayor celeridad en la obras y reprochar el retraso por culpa de gobierno del PP y el PSOE.

Este afectado por la dana, quien no ha perdido a ningún familiar "por suerte", ha considerado igualmente que no pueden aceptar "que siga aforado el máximo responsable de la emergencia y que no haya ido de forma voluntaria a declarar", en referencia a Mazón.

Del mismo modo, ha criticado que la ayuda tardara tantos días en llegar a las zonas afectadas y que todavía haya problemas como los ascensores o la construcción de barracones.