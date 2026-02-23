La primera asociación que habla en Les Corts: "Las víctimas reales no se corresponden con las identificadas en la dana"

La comisión de investigación de la dana en Les Corts Valencianes ha acogido este lunes, un año y 4 meses después de la tragedia, las primeras comparecencias de las asociaciones de víctimas.

La que ha iniciado la ronda ha sido Liberum, una entidad que cuestiona el número de muertos de la dana. Esta teoría la ha expuesto su presidenta, Nandi Cuevas, en el Parlamento autonómico para indignación de los partidos de izquierdas.

Que Liberum haya acudido en primer lugar fue decidido por la mesa de la comisión, en la que PP y Vox tienen mayoría. Según explicaron fuentes de los grupos, el orden se debe al "criterio objetivo del registro de entrada". Es decir, de cuándo recibió Les Corts la petición de comparecer. Liberum habría sido la que antes lo hizo.

"Las víctimas reales no se corresponden con las identificadas", ha afirmado Nandi Cuevas, atribuyendo esta consideración a lo que les "dicen" vecinos de las zonas afectadas. "No sabemos si es cierto o no", ha añadido a continuación.

"Probablemente haya más víctimas que no lleguen a encontrarse", ha proseguido en base a esos mismos comentarios de personas de los municipios de la dana.

Las mismas que, ha dicho, comentan que "las personas que aparecieron dentro de los coches muertas fueron después inscritas en el registro como accidentes de tráfico". "Pedimos que se investigue", ha señalado.

La oposición salta

Cabe recordar que la cifra oficial de muertos es de 230, tal como ha contabilizado el juzgado de Catarroja. Tanto Compromís como PSPV han saltado seguidamente. "El precio que pagamos hoy es escuchar a una asociación que dice que fue un poco a ver la zona cero", ha señalado la diputada de Compromís Isaura Navarro.

La parlamentaria ha indicado que "venir aquí a cuestionar los muertos es algo macabro", y más el día que vienen a comparecer las asociaciones de víctimas que han perdido a familiares.

"Hoy, que recuperábamos un poco de dignidad, empezamos en la comisión con una persona que se pasó un día por allí y cuestiona los muertos. Como mínimo es indignante", ha afirmado.

En la misma línea se ha manifestado el diputado socialista Toni Gaspar. "Esto de las víctimas lo podemos decir en el bar, pero no aquí en el parlamento. Lo que usted ha dicho es ponerle a la gente encima de la mesa una confabulación de políticos, jueces, fiscales o periodistas", ha valorado.

"Esto supone decirle a la gente que es todo mentira. ¿Usted cree que los familiares de personas muertas que no han sido encontradas no hubieran dicho nada? Flaco favor hacemos a la cosa más importante que hay que defender, que es la democracia. Esos argumentos la destruyen", ha agregado.

Además de cuestionar los muertos oficiales, la representante de Liberum -quien ha asegurado que no son una asociación de víctimas sino pro derechos humanos- ha cuestionado el papel del Gobierno central, que en su opinión tendría que haber declarado la emergencia nacional.

Además, ha hecho hincapié en que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y su presidente, Miguel Polo, tenía avisos pero no los verbalizó al Cecopi.