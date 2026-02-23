Nueva unidad policial en Valencia: 12 agentes en patinete patrullarán los carriles bici para reducir la siniestralidad

Agentes de la Policía Local de Valencia en patinete este lunes. EE

Valencia tiene desde este lunes una nueva unidad policial pionera en España. 12 agentes patrullarán en patinete eléctrico los carriles bici más conflictivos de la ciudad con el objetivo de controlar el cumplimiento de las normas vigentes y reducir la siniestralidad.

Así lo explicó la alcaldesa, María José Catalá, que, junto al concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell, pasó revista a la nueva unidad, compuesta mayoritariamente por mujeres.

El Grupo de Inspección y Vigilancia de los Viales Ciclistas vigilará los más de 200 kilómetros de viales ciclistas de la ciudad con un patinete diseñado específicamente para el cuerpo.

Este nuevo grupo policial velará por el cumplimiento de la normativa de bicicletas y vehículos de movilidad personal.

Además, realizará controles de velocidad, alcohol y drogas y utilizará un medidor pionero para detectar los patinetes eléctricos ilegales.

Asimismo, localizará los puntos conflictivos o desperfectos en la red ciclista de la ciudad para proceder a su mejora.

María José Catalá con la nueva unidad policial. EE

Catalá destacó que la unidad será un "referente" y avanzó que otras ciudades ya han preguntado al Consistorio por esta iniciativa con la intención de replicarla en sus calles.

"Apostamos por una ciudad que circula con vehículos de movilidad personal, pero siempre hemos dicho que no se podía crecer sin tener en cuenta la seguridad y sin tener en cuenta al peatón", afirmó la primera edil.

La alcaldesa explicó que de 2019 a 2023 los siniestros en la ciudad vinculados a los patinetes crecieron en un 186%.

Patinetes especiales

Los patinetes eléctricos de la nueva unidad de la Policía Local han sido diseñados especialmente por Cecotec. La plataforma y las ruedas son más anchas y llevan instalado el set policial, con sirena.

En intervenciones con usuarios infractores, estos patinetes ofrecen la agilidad necesaria para alcanzar y detener con seguridad a quienes intenten evadir la acción policial, según destacaron fuentes municipales.

Esta acción municipal está enmarcada en el Plan Vector 2026-2030 del Ayuntamiento para conseguir reducir a la mitad los accidentes mortales y graves en los próximos cuatro años.

Los 12 agentes en patinete forman parte de los 34 nuevos funcionarios que se han incorporado recientemente a la sección de motoristas de la Unidad de Seguridad Vial de la Policía Local de València, formada por 71 efectivos.

Otros seis agentes se han destinado a reforzar la Sección de Policía Judicial de Tráfico.