Martínez Mus, en la Comisión de la dana en el Congreso: "No supe dónde estaba Mazón, yo me preocupé de lo mío"

El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras,Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha asegurado que el día de la dana "no sabía dónde estaba Mazón": "Yo me preocupé de lo mío".

Así lo ha subrayado este lunes durante su comparecencia en la Comisión de Investigación de la dana en el Congreso de los Diputados.

Además, Martínez Mus, ha considerado que durante la dana "se cumplió el protocolo a rajatabla" y, por eso, no hubo víctimas en la red de ferrocarriles.

El conseller, con competencias directas sobre los ferrocarriles y la red de metro que depende de la Generalitat, ha recalcado que durante la tarde de la dana "no tenía información distinta de la que salía de los centros oficiales", sino que recibía "las mismas alertas que tienen todos los valencianos".



Si bien durante toda la jornada del 29 de octubre de 2024 se registraron incidencias en carreteras y en la red de ferrocarriles, éstas no difirieron, al principio, de las que registra el servicio de forma habitual, según ha sostenido.



"Hubo incidencias, pero como las que tenemos muchas veces", y hasta las 18.00 horas de la tarde la alerta hidrológica "estaba por debajo de lo normal, bajaban los caudales", ha recordado.



Lo hizo para justificar por qué esa tarde acudió a un acto de entrega de premios a las 18.00 horas, algo que le han afeado los grupos parlamentarios.

"Fui a un acto de la CEV y a las 19.00 horas salí a la sede central y ya no pude llegar", relata. Y añade: "Yo estaba conectado, y no necesitaba hacer otra cosa distinta hasta ese momento". Así, ha apuntado que él no formaba parte del Cecopi, por lo que no estuvo allí.

Según él, fue durante ese evento de la CEV "cuando empieza a trascender" la magnitud de la dana. "Por eso me voy a Metrovalencia", apunta.



Asimismo, Martínez Mus ha defendido que "no es casualidad que no hubiera víctimas en ferrocarriles y, al empezar el día, parecía un día normal, como el que tenemos muchas veces".

Responde así a las acusaciones de que, en la mañana de la dana, se produjeran cortes en algunas líneas de metro. "Son habituales, se inundan con facilidad. Sin ir más lejos, la semana pasada", ha señalado.

El conseller también ha desmentido que el servicio de ferrocarriles no se suspendiera hasta las 21.35 de la noche, según le ha reprochado la diputada de Compromís, Àgueda Micó.



"No es verdad. A las 19.45 horas de la tarde se cortan todas las líneas porque (el servicio) está inundado y el protocolo se aplicó a rajatabla y, por eso, no hubo que lamentar ninguna pérdida. No tiene bien los datos. Se cortó (el servicio) y se advirtió del corte", ha sostenido.



Ha aclarado además que no asume ningún "error" de gestión por parte de su departamento, aunque sí admite que actualmente haría las cosas de manera diferente "con la información que se tiene ahora".