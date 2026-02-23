El Gobierno valenciano ultima otro cese: el director general de Transparencia, fichaje de Catalá, al borde de la salida

El Gobierno valenciano ultima otro cese en el tercer escalón. Se trata del de José Tárrega, director general de Participación, quien forma parte del Ejecutivo desde el inicio de la legislatura tras incorporarlo el expresidente Carlos Mazón.

La destitución todavía no ha pasado por el pleno, pero se da por hecha en el seno del Gobierno salvo sorpresa de última hora.

El puesto que ahora ocupa Tárrega depende de la Conselleria de Justicia que dirige Nuria Martínez. Pero la convivencia en este departamento se ha tornado insostenible, según confirman diversas fuentes.

El motivo principal, de acuerdo con estas mismas fuentes, es el choque del director general con la secretaria autonómica de Justicia, Carmen Uriol, desde un primer momento. Es decir, desde más de dos meses.

Determinadas actuaciones de Tárrega contra su superior no han agradado dentro del Consell y se ven como graves. Se considera que no ha reconocido la jerarquía dentro del departamento y que eso ha derivado en un problema que el paso de las semanas solo ha hecho que empeorar.

Este periódico se puso en contacto ayer domingo con el director general, quien declinó hacer declaraciones al respecto.

Tárrega fue un fichaje de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, para su lista al Ayuntamiento en las pasadas elecciones.

Éste había ganado relevancia social en los últimos años en la ciudad por su actividad como presidente de la Asociación de Vecinos de Penyaroja. Durante su mandato, la entidad tuvo un papel muy activo de manera crítica con el Ayuntamiento, en ese momento liderado por Joan Ribó (Compromís), en cuestiones como el edificio de Tabacalera.

Catalá lo colocó en un puesto en su lista, aunque era improbable que obtuviera acta de concejal al ir en el número 17 -el PP cuenta con 13 ediles-.

Así que quien sí lo incorporó fue Mazón. El expresidente de la Generalitat suprimió la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática del anterior Gobierno de izquierdas. Pero volcó todas estas competencias en Presidencia.

Pasaron a depender del que fuera secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras, una persona de la máxima confianza de Mazón.

La dirección general de Transparencia y Participación colgaba de aquí y estaba encabezada por Tárrega.

De Presidencia a Justicia

Pero la cosa cambió con la dimisión de Mazón, la llegada de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat y los cambios que acometió en la estructura del Ejecutivo.

La Conselleria de Justicia perdió las competencias de Administración Pública, que pasaron a Economía y Hacienda (encabezada por José Antonio Rovira).

Justicia incorporó, por contra, Transparencia y Participación después de que se sacaran de Presidencia. Éstas, además, se dividieron. La dirección general de Transparencia está en manos de Jorge Bellver y la de Participación quedó en las de Tárrega. Ambas bajo la secretaría autonómica de Carmen Uriol.

Aquí es donde vino el problema. De acuerdo con varias fuentes, el paso de Presidencia a un nuevo organigrama con la clara jerarquía, disposición de medios y ejecución de tareas que eso conlleva no pareció encajar bien para Tárrega, quien mantiene nula sintonía con su superior.

Una versión que este último evita corroborar al rechazar hacer declaraciones sobre el asunto.

Su cese no se produjo el pasado viernes en el pleno del Consell, pero el asunto sí se llegó a abordar. De manera que es posible que vaya al de este semana.

Relevos en el tercer escalón

La destitución de Tárrega se une a otras anteriores desde la llegada de Pérez Llorca. Hace un mes, el Ejecutivo autonómico cesó al que era responsable de Función Pública, Javier Lorente, después de un choque entre este y el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira.

Se produjo a "petición propia", pero la falta de sintonía entre ambos aceleró la salida, pactada para después de que se aprobara la Oferta de Empleo Público (OPE) de la Generalitat de 2026.

El pasado viernes, el pleno del Consell también aprobó el cese del director general de Emergencias, Raúl Quílez, después de que dimitiera el jueves.

Además, el Gobierno valenciano también ultima la destitución de la secretaria autonómica de este departamento, Irene Rodríguez -mujer de Quílez-.

Diversas voces apuntaron a que el motivo de la dimisión del director general fue el de un choque con el conseller, Juan Carlos Valderrama, en la gestión de las emergencias. La toma de decisiones, al parecer, no estaba siendo demasiado ágil, lo que había llevado a cierta inoperatividad en el seno de este departamento.

Una Conselleria que, además, acumulaba ya de por sí tensiones en su funcionamiento a raíz de la gestión de la dana. Quílez, quien recientemente había declarado como testigo en la causa judicial, llevaba tiempo queriendo renunciar.

A ellos se suma ahora el posible cese de Tárrega. Este mismo domingo tenía lugar la celebración del Día de Andalucía, un acto en el que la Generalitat siempre despliega una importante representación -fue el propio Pérez Llorca- y al que también acude el director general de Participación.