La Conselleria de Justicia simplifica el acceso a su bolsa de empleo: reduce de 25 a 8 días la media para cubrir vacantes

La Conselleria de Justicia que dirige Nuria Martínez ha puesto en marcha un nuevo sistema de selección de bolsa con la intención de agilizar los procesos para cubrir las plazas vacantes y mejorar, así, el funcionamiento en la administración de la justicia.

Con este nuevo método, que comenzó a aplicarse el pasado mes de noviembre, la media para cubrir una plaza se ha reducido de 25 días a un máximo de 8. Lo que significa que los plazos se han acortado en un tercio y que cada semana se producen incorporaciones de personal.

"Hemos conseguido reducir prácticamente un 70% los días en los que un puesto se cubre en los juzgados. La Administración tiene un engranaje complejo y los tiempos no siempre son tan rápidos como nos gustaría, pero nuestra obligación es mejorar los servicios públicos y hacerlos más eficientes", explica la consellera.

Desde la Conselleria explican que la gestión del personal temporal de los cuerpos generales de la administración de justicia en la Comunitat se realizaba mediante procedimientos "burocráticos, lentos y en muchos casos, redundantes".

Los diferentes sistemas y plataformas informáticos que se empleaban para seleccionar al personal hasta ahora, señalan fuentes de la Conselleria, "eran poco operativos".

Conviene apuntar que las ofertas de empleo se cubrían en un plazo aproximado de tres semanas. Incluso, en numerosas ocasiones acababa en la no cobertura de la plaza.

En este sentido, desde este departamento consideran que la "eficiencia y equidad" en la gestión de la plantilla de la administración de la justicia son "fundamentales para un funcionamiento óptimo", por lo que "se hacía necesario establecer normas claras y efectivas para la provisión y selección de personal temporal".

Con estos mimbres, la Conselleria de Justicia puso en marcha un proyecto para modernizar los procesos para incorporar interinos y "perfeccionar todas las fases de los sistemas de selección y toma de posesión de personal mediante métodos digitalizados".

La Orden 30/2025 permitió a la Dirección General de Justicia implementar, con la ayuda de la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (DGTIC) aplicaciones informáticas para poder cubrir las plazas en un máximo de 8 días al incorporar automatismos.

Desde el mes de noviembre de 2025 en el que se convocó la primera oferta de empleo con el nuevo sistema de selección, se han realizado 10 convocatorias de cobertura de puestos y se han cubierto más de 250 plazas.

"En las primeras convocatorias se cubrieron puestos que habían resultado imposibles de asignar con las listas preexistentes y estaban más de 3 meses vacantes", señala la consellera del ramo.

"En estos primeros meses de aplicación de los nuevos sistemas de selección temporal el resultado es muy positivo, se han cubierto todas las ofertas convocadas y la incorporación del personal al centro de destino se ha realizado en tiempo récord", valora Nuria Martínez.

Listas preexistentes

Con el nuevo procedimiento, las listas de empleo están compuestas por el personal que formaba parte de las bolsas preexistentes y las personas participantes de los procesos selectivos de cuerpos generales de la administración de justicia de los últimos 5 años que hayan superado al menos un 30% del examen.

La incorporación del personal proveniente de las oposiciones ha aumentado el número de efectivos de manera considerable y se ha incorporado personal dispuesto a cubrir puestos de difícil provisión.

Cada viernes, la web de la Conselleria publica la relación de ofertas de empleo temporal a cubrir y las personas que forman parte de ellas y en ese momento no prestan servicio, pueden solicitar optar a estas plazas a través de una aplicación informática abierta el lunes y martes de cada semana.