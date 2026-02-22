Ya es oficial: la provincia de Valencia construirá 45 nuevas viviendas en un pueblo a 20 minutos de la ciudad

Valencia no deja de crecer en términos de vivienda. Ya no solo la ciudad, el área metropolitana y los diferentes municipios que completan la provincia se han convertido en polos de atracción de personas que buscan un nuevo estilo de vida.

Y para atender a toda esa demanda, es esencial la construcción de nuevas viviendas y promociones que permitan satisfacer ese mercado creciente.

Uno de esos lugares en los que se ha puesto en marcha una nueva promoción es Picassent. La localidad, ubicada a tan solo 20 minutos de la capital del Turia, ha experimentado un crecimiento poblacional en el último año.

Por ello, para dar respuesta al incremento de la demanda de vivienda, el ayuntamiento de la localidad ha anunciado la puesta en marcha de un edificio de 45 viviendas destinadas a alquiler asequible para colectivos con más dificultades de acceso a un inmueble.

Esta promoción se realizará en un solar dotacional de titularidad pública de 1500 metros cuadrados entre las calles Horno de Morera y Pizarro, frente al colegio San Ignacio de Loyola.

El proyecto contará con diez viviendas de un dormitorio, 20 viviendas de dos dormitorios y 15 viviendas de tres dormitorios.

La construcción de 45 viviendas tiene un coste total de unos cuatro millones de euros, de los que el 95 por ciento será financiado por fondos de la Unión Europea, recogidos en la EDIL (Estrategias de Desarrollo Integral Local) y que completará el Ayuntamiento con 200.000 euros, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

Para la concejala responsable de Urbanismo, Lola Albert, esta iniciativa "es una manera de actuar ante el problema de vivienda que tenemos también en Picassent, destinando un importante presupuesto para aumentar la oferta pública de vivienda".

"Aunque no sea competencia municipal, debemos actuar con recursos y medidas que ayuden al acceso a una vivienda de los que más difícil lo tienen", ha añadido.

En concreto, esta acción es uno de los proyectos que incluye el Plan de Vivienda de Picassent que el Ayuntamiento prevé presentar al completo en unas semanas, y en el que se anunciarán otras medidas destinadas a tener viviendas más accesibles en el municipio.