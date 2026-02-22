Crimen en Benimàmet: detenido un hombre y sus padres por el apuñalamiento mortal de un vecino

Un violento altercado entre vecinos ha terminado en tragedia este domingo en el barrio valenciano de Benimàmet. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 35 años y de origen rumano como presunto autor del apuñalamiento mortal de un vecino de 59 años y nacionalidad española.

En la operación también han sido arrestados el padre y la madre del agresor, quienes se encontraban en la vivienda en el momento de los hechos, según confirman fuentes de la Policía Nacional a EL ESPAÑOL.

La alerta saltó en torno a las 15:30 horas, cuando el servicio 112 de la Generalitat recibió varias llamadas, entre ellas la de una vecina que advertía de una fuerte pelea entre ambos hombres, en la calle Gavarda.

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes se encontraron una escena dantesca: el cuerpo sin vida de la víctima yacía en la cocina, mientras que el presunto agresor permanecía en el salón todavía manchado de sangre.

La investigación, liderada por el grupo de Homicidios y la Policía Científica, trata ahora de esclarecer el grado de implicación de los padres del detenido.

Aunque el ataque mortal se atribuye inicialmente al hijo, los progenitores han sido arrestados ante los indicios de que podrían haber participado de alguna forma en la agresión o en el desarrollo de la disputa.

Se desconoce por el momento la razón por la que el hombre de 59 años había acudido desde su vivienda en el mismo edificio al piso del detenido y desde cuándo estaba en él.

Los vecinos de este barrio al norte de la ciudad y pegado al municipio de Paterna llevan años reclamando mayores medidas de seguridad. Entre 2021 y 2022 fueron víctimas de numerosos robos y la seguridad de la zona se trató en la campaña electoral de 2023 en la que ganó Maria José Catalá.

A la instalación de más cámaras de tráfico con las que vigilar la zona durante 2024 se sumó la creación en 2025 de un subretén de la Policía Local en el que fuera su mercado.

Noticia en actualización

