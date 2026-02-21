El Roig Arena abre sus puertas gratis: final entre Valencia Basket y Real Madrid en la Minicopa

Un plan de domingo imbatible y gratuito en la ciudad de Valencia. El Roig Arena abre sus puertas este domingo, 22 de febrero, para acoger la gran final de la Minicopa Endesa entre el Valencia Basket y el Real Madrid.

El duelo, que enfrentará a las dos mejores canteras de categoría infantil de España, será de acceso libre para todos los públicos hasta completar el aforo del nuevo recinto multiusos.

El partido es un especial preludio de la final de la Copa del Rey 2026, que tendrá lugar este mismo domingo a las 19 horas. Los dos rivales aterrizarán en el Roig Arena tras una Minicopa que se ha disputado en la Fonteta.

En ella el Valencia Basket ha vencido este sábado por 88-79 al Tirma Gran Canaria mientras que el Real Madrid ha hecho lo propio en la versión del llamado clásico ante el Barça por 65-58. Sus jugadores se verán las caras en el templo del baloncesto del que presume la capital del Túria.

[PINCHA AQUÍ PARA DESCARGAR TU ENTRADA GRATIS]

Para acceder gratis al Roig Arena y disfrutar del partido es necesario descargar la entrada digitalmente. La apertura de puertas tendrá lugar a las 12 horas y a las 13 horas será cuando se inicie el partido.

La Minicopa Endesa nace en 2004 y, desde entonces, el Real Madrid se ha convertido en el gran dominador histórico del torneo de formación infantil, con 9 títulos y 6 subcampeonatos, por delante de Barça y Joventut.

Para Valencia Basket, en cambio, la Minicopa masculina ha sido más territorio de aprendizaje que de títulos: solo registra una final previa, perdida ante el Barça en 2005‑06, y figura aún sin estrenar su palmarés en esta competición infantil, aunque sí ha tenido éxitos recientes en la vertiente femenina con la Minicopa LF Endesa.

El partido de este domingo tiene un valor especial para el club taronja. Llega a la final masculina en casa y con el Roig Arena como escenario. Esto supone un hito para su proyecto de cantera.

Con una estructura de base cada vez más sólida que quiere apuntalar su identidad desde abajo, y con la oportunidad de medirse al gran referente, será un emocionante partido.