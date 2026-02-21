Rebelión en Almussafes: los concejales del PSOE plantan cara a Diana Morant por el "juicio mediático" al alcalde

Guerra abierta en el seno del partido socialista en la Comunitat Valenciana. Los concejales de Almussafes han lanzado un durísimo ataque contra la dirección de su propia formación, señalando directamente a Diana Morant y José Muñoz por orquestar un "juicio mediático" contra el alcalde, Toni González.

El grupo municipal denuncia la falta de presunción de inocencia y asegura que existen "dinámicas ocultas" tras la denuncia por acoso que ha sacudido al pequeño municipio de la provincia de Valencia, pero que es clave en la economía de España por ser la sede de Ford.

A través de un duro comunicado repasan las claves de cómo se está gestando un caso que se ha sumado a las denuncias de abusos sexuales en el PSOE. Y lo primero que puntualizan es que critican que se enteraron en diciembre por la prensa del escrito contra González, un punto que señalan que va en contra del artículo 11 de los órganos internos del partido.

Es ahí donde aseguran que "ningún responsable orgánico se puso en contacto con nosotros para informar, contrastar o escuchar nuestra versión de los hechos, pese a ser miembros directamente implicados en la vida orgánica y municipal del partido en Almussafes".

La denuncia la había presentado una mujer que se ha identificado con nombre y apellidos y que también ha presentado una segunda denuncia por acoso laboral. González explicó entonces que "tendrá que demostrarlo y no podrá, porque es falso". De hecho, este enero respondía denunciándola por "injurias y calumnias".

Los concejales consideran que aquel proceso se convirtió en "un juicio mediático que derivó en la exigencia de que nuestro compañero renunciara a sus cargos orgánicos". Y así lo dijo la propia Diana Morant en Torrevieja en la que le exigía que "se diera de baja de militancia". Una decisión que estos ediles critican que se tomó "sin respetar la presunción de inocencia".

La caída de Toni González, que suma tres mayorías absolutas en este rico municipio valenciano y que preside la Asociación de Ciudades Españolas del Sector de Automoción y Componentes, causó "un daño irreparable a su imagen pública, así como a la nuestra como concejales, y por extensión a la agrupación local y al propio pueblo de Almussafes".

González y su equipo dejaron el PSOE, pero continuaron como concejales. A partir de ahí, estos critican que los dirigentes del partido en la Comunitat Valenciana, con su secretaria general Diana Morant y su síndic José Muñoz, se posicionaron "de manera clara sin disponer de pruebas concluyentes", lo que sirvió "para deteriorar aún más la reputación del alcalde y del equipo de gobierno municipal".

En particular lamentan que "se llegó incluso a insinuar la posibilidad de nuestra expulsión del partido". El comunicado hecho público este sábado resalta "que, ni en política ni en las dinámicas internas de un partido, vale todo".

Fabricar un relato

El comunicado de los partidarios del alcalde llega a afirmar que el interés es "construir un relato basado en testimonios que consideramos falsos con el único objetivo de destruir la vida política, personal y familiar de nuestro compañero". Un punto que, añaden, va en contra del artículo 12 de los órganos internos del partido.

Es ahí donde indican "que se está contactando a personas cercanas a la presunta víctima para intentar reforzar una versión predeterminada y falsa de los hechos".

Los concejales atacan a la denunciante y aseguran que "conocemos las razones por las que pasó de ser una persona cercana, con la que compartíamos cafés y responsabilidades organizativas, a presentar una denuncia. Sabemos qué dinámicas hay detrás de este caso y cómo se ha construido".

El texto concluye que "como partido debemos luchar por un feminismo basado en la igualdad de género" y para que eso sea así en este caso "exigimos que se escuche a todas las partes y que se actúe conforme a los principios democráticos y éticos que deben regir cualquier organización política".