Ana (34) vive con su madre y no quiere independizarse: "Yo no quiero estar pendiente, lo tengo claro desde pequeña"

¿Independizarse o vivir en casa de los padres? Muchas veces, en la gran mayoría de ocasiones, la elección responde a una cuestión económica. Aquellos que tienen dinero suficiente para hacerlo optan por comprar o alquilar una vivienda mientras que otros no tienen situación económica para hacerlo.

Sin embargo, hay otras personas que simplemente prefieren vivir en casa de sus padres como elección personal. Es el caso de Ana que "desde pequeña tuvo claro" que quería vivir con sus padres en un futuro.

A sus 34 años, en el programa de À Punt, La clau per a viure, ha explicado cómo es su día a día y su opinión al respecto.

"No planteo hipotecarme, primero porque los precios están por las nubes y porque los alquileres también. Yo estoy muy bien en casa de mi madre y me quiero quedar con ella", asegura Ana sobre su decisión.

De hecho, explica que ni siquiera con pareja optaría por ir a vivir fuera de casa de sus padres. "Yo puedo tener pareja y que cada uno viva en su espacio, tengo muy claro que no quiero depender de nadie, no quiero estar pendiente", resalta.

"Hoy en día no me importa el futuro, me importa el presente". Ella "no compraría" un piso de un vecino de la finca de su madre ni aunque se vendiera. Tiene un empleo estable y es joven, sin embargo, su plan de futuro pasa por la vivienda en la que vive.

En cuanto a su planteamiento de futuro, cuando su madre fallezca, ella tiene claro que se quedaría el piso. "Mis hermanos no tendrían problema en que me quedara, yo estoy ahorrando para eso", asegura.

"Mi madre siempre me dice que viva la vida que son cuatro días", destaca. Hay muchos que se ven obligados a coger esa opción, pero ella ha escogido quedarse en casa de sus padres.

Ella piensa mucho en el presente. "Que esté yo es una ayuda para mi madre, pero ella a mi también me acompaña". "Ella está contentísima, no tengo ninguna duda con ello", llega a afirmar.

De hecho, los expertos que dan su opinión en el programa difieren con su forma de entender el día a día y le recomiendan incluso adquirir una vivienda y alquilarla para tener "al menos un techo" y poder obtener rentas de un alquiler.

Pero ella lo tiene muy claro, no se plantea en absoluto esa opción, sabe que en un futuro podrá contar con ese piso y no quiere abandonar el lado de su madre.