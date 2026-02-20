Vicente, "en shock" tras el asesinato de su hermana y su sobrina en Xilxes: "Actuó como si nada en la escena del crimen"

"En shock". Vicente, hermano de María José y tío de Noemí, aún no acaba de creerse el macabro asesinato de sus familiares desde que saltó la noticia este martes, pero menos todavía la actitud que mantuvo su excuñado Abelkader en la escena del crimen.

"Saludaba a la gente como si nada", afirma, en declaraciones a EL ESPAÑOL. Según la versión que él conoce, relata que el exmarido de su hermana fue quien "salió a dar la voz de alarma" después de encontrarse los dos cuerpos ensangrentados en la casa de Xilxes donde residían.

Describe que hasta llegó a cruzar unas palabras con él y que exhibía un talante tranquilo: "Cuando estábamos dentro del cordón policial, se acercó la Guardia Civil y nos avisó de que no nos acercáramos a él. Fue cuando pensé: 'Ya está, claro, este tiene algo que ver'".

Tanto Vicente como los familiares con los que pudo hablar este diario coinciden en que fingió y se montó "una falsa coartada": el acusado afirmó a la Policía Judicial haber recibido el selfi de un encapuchado junto a los dos cuerpos sin vida.

Y no solo eso. "Se paseó por el pueblo y montó la parafernalia de que se había encontrado los dos cadáveres".

Abelkader B. (Argelia, 1986) fue finalmente detenido como presunto autor del doble crimen y pasará este viernes a disposición judicial.

Según una fuente próxima a la investigación, hasta la tarde de este jueves el detenido no quiso declarar ni se mostraba colaborador, pese a que su relato había sido desmontado por la autoridad que instruye el doble crimen. Una vez desenmascarado, tampoco quiso declarar y no colaboró.

Los investigadores siguen escudriñando los teléfonos móviles para reconstruir su posicionamiento y la actividad registrada en las horas clave.

A falta de lo que la autopsia precise el día de la muerte de las dos víctimas, una familiar de María y Noemí sostiene que "no fue el martes": "Es lo único que sabemos, todo apunta a que fue el domingo".

Los cuerpos degollados de la madre y la hija fueron encontrados en la misma habitación. El de la menor presentaba heridas de defensa por arma blanca, trasladan fuentes del instituto armado.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, señaló que se estaba realizando un seguimiento aleatorio de las víctimas, al estar incluidas en el sistema Viogén, que podía ser desde ir a la puerta del colegio o entrevistarse con la madre.

En este caso, dado que la madre era sordomuda, todo el seguimiento se hacía de forma presencial y el domingo por la tarde se hizo el último.

pero no se descarta que se la enviara a sí mismo desde un tercer terminal. La investigación continúa abierta y no se excluye ninguna hipótesis por el momento.

Reconstrucción

La última vez que se ve con vida a María José es el domingo por la tarde. El lunes, la pequeña Noemí tampoco acudió al colegio.

El hermano confirma a este diario que no tuvo contacto con ellas, pero la vio de espaldas paseando por la calle, entre las 20:00 y las 20:30, cuando fue a comprar la cena con un amigo. No sospechó nada.

Vicente trabajaba en turno de noche el martes. Recuerda que había terminado de comer y se había tumbado un rato cuando, sobre las 16:30, recibió tres llamadas perdidas de un conocido.

"No le hice caso, no tenía relación con él como para que me llamara por teléfono. Seguí a lo mío", explica.

Después, le escribió por Whatsapp otro amigo con el que sí mantiene relación. "Me dijo: '¿Dónde estás?'. Le contesté: 'En casa'. Y me respondió: '¿Que no sabes nada?'. Le dije que no, que no sabía nada de nada. Entonces me dijo que venía, y ahí ya me mosqueé, porque en 30 años que nos conocemos habrá venido a mi casa tres veces".

"Llegó, me saludó y me dijo: 'Mira, han encontrado a tu hermana y a la niña muertas así'. Terminé de vestirme, me puse las zapatillas y me fui al Ayuntamiento a ver qué pasaba. Luego ya estalló todo", prosigue.

Coartada

"Como no lo entendían -tanto él como la exmujer y la hija eran sordos-, le enseñó una foto a una vecina, quien le dijo que llamara a la Policía, que ellos ya harían lo que tuvieran que hacer", dice.

"Conforme iban saliendo informaciones, pensé: 'Esto no creo que lo haya hecho él'. Después ya hubo un par de detalles en los que dije: 'Aquí ya no me cuadra'".

El hombre permaneció este jueves en dependencias de la Guardia Civil.

No estas preparado nunca para esto.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, Vicente, el hermano rleata lo sucedido visiblemente afectado

El exmarido y padre de la mujer y la niña degolladas en Xilxes (Castellón) detenido como presunto autor del doble crimen pasará este viernes a disposición judicial, según ha podido saber Europa Press. El hombre permaneció este jueves en dependencias de la Guardia Civil.

El cadáver de la mujer y de su hija de 12 años fueron hallados el martes con signos de una muerte violenta en una vivienda de la localidad Xilxes. La Policía Judicial de la Guardia Civil abrió entonces una investigación para aclarar las circunstancias de estas muertes.

Inicialmente, los agentes detuvieron al exmarido y padre como presunto autor de un delito de quebrantamiento de orden de judicial -tenía una orden de alejamiento respecto a la exmujer-- pero, a medida que avanzaron las investigaciones, lo arrestaron por el doble crimen.

Las víctimas, según confirmó ayer la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, estaban dentro del Sistema VioGén.

Al respecto, el subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio García Valls, manifestó que las medidas que se decretan por estar en el Sistema VioGén se establecen en función de la valoración de los riesgos.

En este caso, explicó que se realizaba un seguimiento aleatorio, "que podía ser ir a la puerta del colegio o entrevistarse con la madre".

"A veces este seguimiento se hace de manera telefónica, pero dada la situación de que la madre era sordomuda, todo el seguimiento era de carácter presencial, y precisamente el domingo por la tarde se le hizo un seguimiento", concretó.

García Valls también confirmó que la orden de alejamiento que tenía el detenido contra su expareja era por violencia machista y que la quebrantó en la prohibición de comunicación.

Abelkader le debía mucho a su exmujer María José. Pero después de 15 años de relación, dos denuncias por violencia de género y una hija en común, cruzó una línea irreparable: asesinó a su propia hija, Noemí, con tan solo 12 años, y a su expareja, de 48, en su domicilio de Xilxes (Castellón).

Según trasladan a este diario fuentes cercanas a la familia de las víctimas, el acusado, Abelkader B. (Argelia, 1986) habría sido grabado el domingo por las cámaras municipales, "deambulando tranquilamente por la zona".

Se da la circunstancia de que una de ellas enfoca directamente a la calle donde se encuentra la casa en la que fueron hallados este martes los cadáveres de la madre y la hija. Las dos vivían justo enfrente de la sede de la Policía Local de la misma localidad.

"Parece ser que las pudo haber matado el domingo. Primero asfixió a la niña y luego colgó a su exmujer", cuenta una allegada de María José a EL ESPAÑOL.

Una fuente de la Guardia Civil confirma que madre e hija han sido "degolladas". La autopsia deberá aclarar el día exacto de su muerte; si fue el domingo o este martes, cuando se hallaron los cadáveres.

Lo que está claro es que el detenido lo tenía supuestamente planeado. Esta persona cercana a la familia así lo corrobora: "Lo tenía todo pensado porque María José tenía un perro y este apareció en Valencia. La familia sospecha que se lo llevó después de estar en Xilxes el domingo y matarlas".

"Se ve que soltó al perro y, cuando las autoridades lo localizaron, primero llamaron a su propietaria. Al no conseguir hablar con María José, después se pusieron en contacto con él. El martes subió con el animal al pueblo como si nada y montó la parafernalia de que se había encontrado los dos cadáveres", prosigue.

Estas afirmaciones refuerzan la teoría de la Guardia Civil de que lo tenía todo planificado, como lo demuestra la macabra fotografía que llegó a varios vecinos a través de Whatsapp.

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija en Xilxes (Castellón). Efe / Andreu Esteban

El exmarido y padre de la niña de 12 años también afirmó a la Policía Judicial haber recibido el selfi de un encapuchado junto a los dos cuerpos sin vida, pero no se descarta que se la enviara a sí mismo desde un tercer terminal. La investigación continúa abierta y no se excluye ninguna hipótesis por el momento.

Tal y como pudo saber este medio, el hombre habría relatado a la Guardia Civil que el martes se encontraba de camino a Valencia cuando recibió un mensaje de un teléfono desconocido.

En él le indicaban que no podían localizar a María José y Noemí desde hacía unas horas, por lo que trató de ponerse en contacto con alguna de ellas. Al no obtener respuesta, decidió dar media vuelta y regresar a este municipio de la provincia de Castellón, según su versión.

Cuando llegó, Abelkader derribó la puerta al no conseguir que nadie le abriera, según habría explicado él mismo, y entonces encontró los cuerpos sin vida de madre e hija.

La realidad es que él no podía acceder al domicilio. Tenía una orden de alejamiento de 300 metros que no podía quebrantar hasta, al menos, el próximo año.

Dos denuncias

"María José se lo trajo a España desde Argelia", subraya una familiar de las dos víctimas del doble crimen de Xilxes, marcado por la violencia de género y que ha consternado a todo el país. "Ella le conoció por internet y empezaron una relación".

Tanto Abelkader como María José eran personas sordas, "al igual que su madre y que su abuela". La hija que tienen en común, Noemí, podía oír gracias a un implante coclear, y también hablaba.

"Se casaron en Argelia. Creo que estuvieron juntos unos 15 años, hasta que María José se cansó de sufrir violencia machista y se separó. Le denunció dos veces por violencia de género", confirma.

"Una prima la estuvo ayudando con una denuncia que presentó hace cosa de un año, allá por el mes de febrero", según añade esta familiar.

De hecho, una fuente del TSJ de la Comunidad Valenciana confirma que este argelino fue condenado el 28 de febrero de 2025, por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vila-real, como autor de un delito de coacciones y otro de maltrato de obra, a realizar trabajos a beneficio de la comunidad que sumaban 76 días.

Además, se le impuso una indemnización de 200 euros a su exmujer, María José, una orden de alejamiento durante 32 meses y la privación del derecho a la tenencia de armas durante otros 32 meses.

Familiares de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años en Xilxes, durante los cinco minutos de silencio en su memoria . Efe / Andreu Esteban

En la familia no saben si esa denuncia fue la última o si María José presentó más durante su turbulento matrimonio con el padre de su hija, pero tienen claro que este argelino de 39 años era un -supuesto- "maltratador de manual". "Creo que le denunció dos veces por violencia física", recuerda.

En su perfil de Facebook, Abelkader, de 39 años, se presenta como un hombre "casado", a pesar de que María José le dejó. También exhibe ser una persona divertida y responsable. En algunos de los vídeos publicados se observa cómo habla lengua de signos; en otro sale de fiesta en el Pub Piropo en Castellón de la Plana; o fuma shisha.

En otras grabaciones pide a la población que se confine durante la pandemia; saluda como un militar a las autoridades de su país mientras salen en televisión; o festeja la Copa de África que ganó Argelia en 2019.

Sin embargo, de puertas para adentro, suponía un tormento para la que fue su esposa, María José. "No sabemos a qué se dedicaba su marido. Creemos que no hacía nada y que ella le mantenía porque percibía una ayuda por su sordera".

La misma familiar asegura que no conocían cuál era la profesión del exmarido, al margen de dar mala vida a esta mujer con una discapacidad auditiva. "No sabemos si le pegaba a su hija".

Preguntada por si María José había sido amenazada de muerte desde que se separó o si trasladó a la familia que temía por su vida, señala que "era muy reservada y no contaba nada".

"Lo último que sabíamos de Abelkader es que se marchó de Xilxes hace un año por la orden de alejamiento. No le veíamos por el pueblo. Lo teníamos ubicado en Valencia", responde.

Una vecina de Xilxes asegura que María José, a veces, "se escondía en casa de allegados porque tenía miedo de su expareja".

El hermano de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años recibe consuelo al finalizar los cinco minutos de silencio guardados en Xilxes. Efe / Andreu Esteban

Inicialmente, la Guardia Civil le arrestó por quebrantar la orden de alejamiento que tenía respecto de su exmujer. Pero durante la tarde del miércoles, esta allegada aseguró a este diario que era "una falsa coartada".

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, confirmó finalmente que había sido detenido como presunto autor del doble crimen y pasará a disposición judicial.

"La situación es muy desagradable. No sabíamos si había sido él. Ahora podemos saber que sí".

María José estaba valorada con un nivel medio de riesgo en el Sistema VioGén y la familia cree que fue un error: "Pensamos que el sistema le ha fallado y queremos que se sepa", según sentencia esta familiar. "Ella siempre ha sido muy buena persona, no tenía maldad ninguna".

Nueve mujeres asesinadas

El Ministerio de Igualdad elevó este jueves a nueve las mujeres asesinadas este año por violencia machista y a 1.352 desde 2003, cuando se comenzaron a recabar datos.

También confirmó el primer crimen por violencia vicaria de 2026 y el 66 desde 2013.

Tanto en el caso de Castellón, en Xilxes, como en el de Madrid, existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

De la misma manera, Igualdad apunta que el número de menores de edad huérfanos por violencia de género en España ha ascendido a seis en 2026 y a 510 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, condenó los crímenes en un mensaje en la red social X, en el que pidió un "rearme" contra el "machismo extremo".

"No hay palabras para expresar este dolor, con tres vidas arrebatadas: Petronila, María José y su hija Noemí Antonia, de solo 12 años. No son cifras, son vidas. Como sociedad debemos rearmarnos contra este machismo extremo y aislar a los violentos. Mi cariño y más sentido pésame", aseguró.

Cuatro en una semana

En total, el Ministerio de Igualdad confirmó tres crímenes machistas esta semana (dos en Castellón y uno en Madrid), con tres mujeres y una menor de edad asesinadas.

Por comunidades, Andalucía cuenta, hasta la fecha, con el mayor número de mujeres asesinadas por violencia de género este año: tres. Le siguen este 2026 la Comunitat Valenciana, con dos, y Canarias, Comunidad de Madrid, Extremadura y Galicia, con uno.

Según se desprende de la estadística del Ministerio de Igualdad, de las nueve víctimas, seis eran españolas (66,3%), misma cifra que en el caso de los presuntos agresores.

Asimismo, revela que en seis de los asesinatos machistas había denuncias interpuestas; en cinco por la propia víctima; y en uno por otros.