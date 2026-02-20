Las obras de la calle Colón de Valencia empezarán después del verano: durarán cinco meses y costarán 2,5 millones de euros

Las obras de la calle Colón de Valencia empezarán después del verano y durarán 5 meses, aunque estaba previsto que comenzaran después de fallas.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia aprobó este viernes sacar a licitación pública las obras para la adaptación de la calle Colón, uno de los principales ejes comerciales de la ciudad.

El proyecto supondrá la instalación un nuevo pavimento fonoabsorbente en la calzada, más arbolado y un mobiliario renovado.

La inversión municipal prevista supera los 2,5 millones de euros y la superficie total sobre la que se actuará es de 21.900 metros cuadrados.

Una de las principales actuaciones será la renovación de 12.000 metros cuadrados de pavimento, que incluirá la instalación de asfaltado fonoabsorbente con el objetivo de reducir hasta 10 decibelios el nivel de ruido y disminuir hasta un 20% las emisiones de CO2.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, aseguró este viernes que la intención del Ayuntamiento es "coordinarnos para que tras la finalización de las obras de Pérez Galdós y Giorgeta se inicien las de la calle Colón".

Imagen del antes y después de la calle Colón. EE

Las obras en la calle Colón y adyacentes se ejecutarán este año y el plazo previsto es de aproximadamente cinco meses, "por lo que se estima que estén acabadas a finales de año o principios del siguiente", apuntó.

El proyecto incluye la renovación del mobiliario urbano, con la instalación de 90 papeleras y 60 bancos y sillas nuevos.

Además, se ampliarán las aceras con más pasos de peatones y se instalarán nuevos semáforos específicos para bicicletas.

También se colocarán bolardos en los accesos laterales para evitar estacionamientos indebidos que dificultan el paso de los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT).

Reordenación

La remodelación incluye una reordenación de los espacios destinados a diferentes medios de transporte.

La estación de Valenbisi y las horquillas para bicicletas se reubicarán en los actuales estacionamientos de motocicletas.

Los 134 estacionamientos de motos actuales se trasladarán a calles adyacentes, ocupando 45 plazas de zona azul.

La intervención no se limita únicamente a la calle Colón, sino que también afectará a la plaza dels Pinazos y a la calle Cerdà de Tallada, adyacente al Palacio de Justicia, con el objetivo de crear un entorno más cohesionado y accesible.

Denuncia del PSPV

Respecto a la denuncia del PSPV respecto a una "permuta irregular", que el partido socialista llevará ante la fiscalía, el concejal de Urbanismo señaló que "si se ha falsificado la declaración responsable, será la empresa quien tenga que justificarlo".

"En los pliegos exigimos que las viviendas que nos entreguen estén libres de cargas y entendemos que el promotor cuando las entregue será así", afirmó, y añadió que al Ayuntamiento no le consta ninguna denuncia de los afectados.

Al respecto, señaló que no se adjudicarán las viviendas hasta que esté todo aclarado y defendió el sistema de permutas para conseguir vivienda de protección pública.

"Cuando llegamos al gobierno, heredamos la ridícula cifra de 14 viviendas construidas", denunció Giner, que destacó que el actual equipo de gobierno ha puesto en marcha "todos los medios".

Imagen del edificio de 39 viviendas adquirido por el Ayuntamiento de Valencia, en el barrio de Patraix. EE

Se refirió a la construcción directa a través de Aumsa, a la adquisición directa y a la colaboración público-privada a través de las permutas, que, según defendió, permiten disponer de vivienda pública más rápido.

La permuta denunciada es la del Ayuntamiento de Valencia y la constructora Domio en la que entregaba 39 viviendas de protección pública ya construidas en el barrio de Patraix a cambio de suelo municipal para 250 inmuebles y 1,7 millones de euros.

La "irregularidad" se debe a que uno de los requisitos del pliego de condiciones era que las viviendas no estuvieran comercializadas, pero la constructora que resultó adjudicataria había alcanzado acuerdos de venta con esas familias, según explicó el portavoz socialista, Borja Sanjuán.