Compromís denuncia que 130 de los 800 pisos turísticos en Valencia con orden de cierre siguen en funcionamiento

El edificio de apartamentos en la calle Mossen Sorell en Valencia. EE

Compromís denunció este viernes que el 16% de los apartamentos turísticos sobre los que existe una orden de cierre por parte del Ayuntamiento de Valencia continúan en funcionamiento.

Según la portavoz de la formación, Papi Robles, 130 de los 800 del listado oficial están ofertados en páginas turísticas.

Precisamente, Robles convocó a los medios de comunicación frente a uno de estos casos en el barrio del Carmen. Se trata de un edificio completo de pisos turísticos en la calle Mossen Sorell que aparece en el expediente con orden de cierre.

Se ofrecen siete apartamentos de diferentes características, a elegir entre una o dos habitaciones, por una media de unos 200 euros la noche, según consta en plataformas digitales.

Además, durante la comparecencia de Robles sale una familia hospedada y accede una trabajadora del servicio de limpieza.

"Hoy hablamos de mentiras. Y no hay mejor manera de desmontar una mentira que hacer una rueda de prensa a los pies de una mentira", manifestó la portavoz.

Papi Robles este viernes. EE

Al respecto, señaló que "en octubre de 2025 la alcaldesa anunció el cierre de 1.000 apartamentos turísticos". Sin embargo, dijo, que el listado facilitado a Compromís solo incluía 828 direcciones.

Robles explicó que su formación ha llevado a cabo una revisión apartamento por apartamento y ha detectado 132 casos que continúan abiertos.

Apartamento en Malva-rosa

Respecto al caso del apartamento de la Malva-rosa que Compromís reservó la pasada semana "para demostrar que estaba abierto", señaló que "contaba con una orden de suspensión de actividad desde el 6 de mayo de 2024 y, pese a ello, se dio de alta en el registro de la Generalitat el 20 de noviembre de 2024, seis meses después".

Según la documentación revisada por Compromís, "no consta ningún cambio significativo en el expediente que justificara el levantamiento de la suspensión, resolución firmada el 16 de febrero de 2026".

"En la Comisión de Urbanismo pregunté sobre qué base se había informado sobre el título habilitante. No había ninguna justificación en el expediente que pudiera dar pie a autorizar ese apartamento en plena moratoria", señaló Robles.

Al respecto, consideró que en estos casos "siempre" es necesario un informe del secretario que, "sospechosamente fue firmado cuatro días después de haberse emitido el informe".

"La respuesta del concejal ante la evidencia fue quedarse en blanco y decir que contestaría por escrito", añadió.

Barrio con más presión

Precisamente, el barrio de la ciudad de Valencia con más apartamentos turísticos con orden de cierre es el Cabanyal, que concentra 7 de cada 10 pisos con expediente de clausura abierto por parte del Ayuntamiento de Valencia.

Si se amplía el cálculo al distrito al que pertenece, Poblats Marítims (que incluye la Malva-rosa y el Grau), el número asciende a un 80%.

Las principales vías del barrio marítimo son las que cuentan con más casos. La calle de la Reina, considerada el eje principal de la zona histórica, es donde más apartamentos tienen que cerrar la persiana.

Concretamente, hay 44 órdenes de clausura en los 1,4 kilómetros que mide la vía. Le siguen las calles Escalante (con 34 casos), la Barraca (26) y José Benlliure (23), todas en la misma zona.

El centro histórico es el segundo distrito con mayor concentración, aunque muy lejos del primero según estos datos relativos al 15 de enero de 2026.