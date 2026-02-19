La investigación de Spider captó conversaciones sobre tráfico de armas entre los facilitadores de la red de narcotráfico del Puerto

Las escuchas policiales que figuran en la macrocausa de Spider, la trama de narcotráfico desmantelada en el Puerto de Valencia, captaron conversaciones sobre tráfico de armas entre los llamados facilitadores o conseguidores de la red.

Estas personas eran las que ejercían de intermediarias, atendían todas y cada una de las necesidades de la organización y eran clave para el establecimiento de acciones ilegales de las estructuras criminales.

Así, desempeñan una variedad de funciones esenciales que permiten a las redes criminales operar de manera eficaz y evadir la detección.

Dentro de este grupo de la red, el auto del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que expone toda la operativa investigada señala a dos facilitadores: Vicente B. y Sergio F.. Se encargaban, por ejemplo, de la logística en envíos de cocaína.

Pero sus actividades iban más allá, pues en una conversación de septiembre de 2024 Sergio está interesado en ver a Vicente por unos terrenos y este último al primero por "el tema militar".

En diversas comunicaciones aparece el nombre de Víctor, a quien Vicente tenía guardado en su móvil como "Víctor CNI Jordania". La vigilancia policial corroboró que se produjo un encuentro con él.

Las siguientes referencias al tráfico de armas se producen al mes siguiente, en octubre de 2024. Sergio le dice a Vicente que había quedado con Josias, un hombre de nacionalidad camerunesa.

Luego le vuelve a llamar para preguntarle por "Las Tanquetas" y el segundo responde que si hay un segundo interesado se lo pregunta a un tercero llamado Juan, pero que debe de asegurarse de tener certificado OTAN.

Respecto al concepto manifestado como "Tanquetas", el juez sostiene que serían unos vehículos blindados de la empresa Shadow Lynx. Ya en posteriores conversaciones se habla de precio bajo.

Para el juez, los resultados del control remoto del móvil de Vicente secundan esta tesis, pues hay conversaciones "relativas al tráfico ilegal de armas" con Víctor y "se interceptan varias referencias al tráfico de armamento bélico" en la que ambos conseguidores actuaban de intermediarios.

"Para ello utilizarían armas vendidas por el gobierno Serbio y, a través del gobierno Estonio, blanquearían la procedencia y usuario final", indica el magistrado.

Otra referencia son los mensajes en los que Vicente le dice a otro interlocutor: "Me están preguntando si también tienen abastecimiento" (comida), a lo que el hombre le responde que no lo sabe, pero que entiende que si venden armamento militar también abastecimiento.

Vehículos acorazados

Por último, el auto menciona que Vicente envía un catálogo de vehículos acorazados de la empresa Shadow Lynx.

Las consideraciones se quedan ahí y no van más allá, pues no ha pasado a ser una de las ramas principales de la investigación, centrada en toda la operativa relacionada con el narcotráfico.

En todo caso, el juez deja claro que, entre las funciones del investigado Vicente se encontraba -tal como ha informado en varios oficios la Policía Judicial- "mediar en el tráfico de armas con otros corredores, con multitud de proveedores con armamento de guerra".

La macrocausa Spider está coordinada por el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia junto la Fiscalía Antidroga.

A raíz de las indagaciones iniciadas a finales de abril de 2024, el pasado septiembre tuvo lugar la mayor intervención de la Policía Nacional contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de Valencia. Se saldó con 81 detenidos y se incautó a la organización criminal un total de 3,6 toneladas de cocaína.

Una operación que, entre otras cuestiones, fue posible gracias a que ocho agentes se infiltraron en la red para destapar la 'telaraña' tejida entre estibadores, empresarios o transportistas.