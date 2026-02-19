El debate sobre el acta de Mazón desata la tensión entre Compromís y el PP en el primer pleno del año de Les Corts

El expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, en su escaño de Les Corts este miércoles. José Cuéllar / Corts

El debate sobre el acta de diputado de Carlos Mazón ha desatado la tensión entre el PP y Compromís en el primer pleno del año en Les Corts, celebrado este 19 de febrero.

La coalición ha presentado una iniciativa para que el Parlamento autonómico "manifieste su voluntad" para que el expresidente de la Generalitat deje el acta y abandone la institución con su dimisión como diputado.

Como era de esperar, el PP no ha apoyado la proposición no de ley (PNL). Tampoco Vox. Mazón reapareció este miércoles por la tarde en el hemiciclo y estuvo aproximadamente media hora. No ha vuelto este jueves y ha evitado las votaciones, que se producen al final del pleno.

Durante el debate, el diputado popular José Juan Zaplana ha aprovechado para elevar el tono. La sesión estaba en ese momento presidida por el Alfredo Castelló (PP) y no por la presidenta Llanos Massó (Vox).

El parlamentario ha acusado al portavoz de Compromís, Joan Baldoví, de cacería e incluso de ser mala persona. Éste le ha replicado que, para cacería, la que ha sufrido la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra.

"Hipócritas", les ha espetado en varias ocasiones el síndic de Compromís a la bancada popular, mientras Zaplana le recriminaba su apoyo al "puto amo" Pedro Sánchez entre aplausos y alboroto de su grupo.

El diputado le ha recomendado "menos odio y más amor" citando al cantante Bad Bunny.

Al finalizar la intervención, ha pedido turno de palabra por alusiones, pero Castelló se lo ha negado. "Hay que asumir el resultado del debate", le ha dicho entre risas y aludiendo al reglamento de Les Corts. Baldoví se ha quedado de pie mientras se iniciaba el siguiente punto del día.

En declaraciones a los medios, el portavoz de Compromís ha considerado "anómalo" que un expresidente siga ocupando un escaño de diputado tras haber dejado la Generalitat y ha acusado al PP y a Vox de proteger a Mazón para que continúe como aforado y no tenga que ir a declarar ante la jueza de la dana. También se ha preguntado "para qué le pagamos todos los valencianos un chófer".

El portavoz, Nando Pastor, ha reivindicado por su parte que, como ya ha dicho "mil veces", Mazón es "el único político que ha reconocido errores, que ha pedido disputas por los mismos y que ha hecho lo más difícil, que es dimitir del cargo de 'president' de la Generalitat".,

"No conozco a ningún otro político que tuviese responsabilidades, que los hay y muchos del PSOE, del Gobierno de Pedro Sánchez, que hayan empezado por el primero de los pasos, que es reconocer errores".

"Yo ya sé que el señor Baldoví quiere que se vaya todo el mundo del PP", mientras que de "los de Pedro Sánchez se queden todos".

"Esto no es serio, no le da rigor, no le da coherencia y es un auténtico sinsentido que gaste tanta energía intentando que se vaya todo el mundo del PP, pero intentando que los del gobierno de Pedro Sánchez, a los que él mantiene con su voto, sigan ahí", ha agregado.

El síndic de Vox, José María Llanos, ha explicado que su grupo vota en contra de la propuesta de Compromís porque están "centrados en la reconstrucción" y consideran que la izquierda "solo quiere hacer ruido" e "intentar desestabilizar" al Consell con una iniciativa "absurda y de cara a la galería".

En este sentido, ha acusado a Compromís de querer "masacrar desde el primer día" tras la dana a Mazón para "acabar con una persona y salvar a su jefe, Pedro Sánchez, por su abandono a los valencianos" durante la catástrofe del 29 de octubre de 2024. "Son los pagafantas y los palmeros del Partido Socialista", ha dicho.

Desde el PSPV, su portavoz, José Muñoz, ha reprochado a Llorca que se haya nombrado un chófer para Mazón cuando, a su juicio, ya debería haber dejado el acta de diputado o haber sido cesado por el PP.

Además, ha avanzado que los socialistas pedirán a Les Corts saber "si Carlos Mazón está cobrando el plus de kilometraje" que perciben algunos diputados de la Cámara por su traslado hasta Valencia para acudir a plenos y comisiones, a pesar de disponer ahora de un conductor dentro de su oficina de expresidente.