Abelkader, el acusado de matar a su exmujer y su hija en Xilxes: ella le denunció dos veces por violencia de género

Abelkader le debía mucho a su exmujer María José. Pero después de 15 años de relación, dos denuncias por violencia de género y una hija en común, cruzó una línea irreparable: asesinó a su propia hija, Noemí, con tan solo 12 años, y a su expareja, de 48, en su domicilio de Xilxes (Castellón).

Según trasladan a este diario fuentes cercanas a la familia de las víctimas, el acusado salió de la cárcel el pasado domingo por la mañana, donde había ingresado como consecuencia de una denuncia previa de María José.

Al parecer, las cámaras municipales lo habrían grabado deambulando tranquilamente por la zona. Se da la circunstancia de que una de ellas enfoca directamente a la calle donde se encuentra la casa en la que fueron hallados este martes los cadáveres de la madre y la hija. Las dos vivían justo enfrente de la sede de la Policía Local de la misma localidad.

"Parece ser que las pudo haber matado el domingo. Primero asfixió a la niña y luego colgó a su exmujer", cuenta una allegada de María José a EL ESPAÑOL.

La autopsia deberá aclarar si madre e hija murieron degolladas o por asfixia, así como el día exacto de su muerte; si fue el domingo o este martes, cuando se hallaron los cadáveres.

Lo que está claro es que el detenido lo tenía supuestamente planeado. Esta persona cercana a la familia así lo corrobora: "Lo tenía todo pensado porque María José tenía un perro y este apareció en Valencia. La familia sospecha que se lo llevó después de estar en Xilxes el domingo y matarlas".

"Se ve que soltó al perro y, cuando las autoridades lo localizaron, primero llamaron a su propietaria. Al no conseguir hablar con MAría José, después se pusieron en contacto con él. El martes subió con el animal al pueblo como si nada y montó la parafernalia de que se había encontrado los dos cadáveres", prosigue.

Estas afirmaciones refuerzan la teoría de la Guardia Civil de que lo tenía todo planificado, como lo demuestra la macabra fotografía que llegó a varios vecinos a través de Whatsapp.

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija en Xilxes (Castellón). Efe / Andreu Esteban

El exmarido y padre de la niña de 12 años también afirmó a la Policía Judicial haber recibido el selfi de un encapuchado junto a los dos cuerpos sin vida, pero no se descarta que se la enviara a sí mismo desde un tercer terminal. La investigación continúa abierta y no se excluye ninguna hipótesis por el momento.

Tal y como pudo saber este medio, el hombre habría relatado a la Guardia Civil que el martes se encontraba de camino a Valencia cuando recibió un mensaje de un teléfono desconocido.

En él le indicaban que no podían localizar a María José y Noemí desde hacía unas horas, por lo que trató de ponerse en contacto con alguna de ellas. Al no obtener respuesta, decidió dar media vuelta y regresar a este municipio de la provincia de Castellón, según su versión.

Cuando llegó, Abelkader derribó la puerta al no conseguir que nadie le abriera, según habría explicado él mismo, y entonces encontró los cuerpos sin vida de madre e hija.

La realidad es que él no podía acceder al domicilio. Tenía una orden de alejamiento de 300 metros que no podía quebrantar hasta, al menos, el próximo año.

Dos denuncias

"María José se lo trajo a España desde Argelia", subraya una familiar de las dos víctimas del doble crimen de Xilxes, marcado por la violencia de género y que ha consternado a todo el país. "Ella le conoció por internet y empezaron una relación".

Tanto Abelkader como María José eran personas sordas, "al igual que su madre y que su abuela". La hija que tienen en común, Noemí, podía oír gracias a un implante coclear, y también hablaba.

"Se casaron en Argelia. Creo que estuvieron juntos unos 15 años, hasta que María José se cansó de sufrir violencia machista y se separó. Le denunció dos veces por violencia de género", confirma.

"Una prima la estuvo ayudando con una denuncia que presentó hace cosa de un año, allá por el mes de febrero", según añade esta familiar.

Familiares de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años en Xilxes, durante los cinco minutos de silencio en su memoria . Efe / Andreu Esteban

En la familia no saben si esa denuncia fue la última o si María José presentó más durante su turbulento matrimonio con el padre de su hija, pero tienen claro que este argelino de 39 años era un -supuesto- "maltratador de manual". "Creo que le denunció dos veces por violencia física", recuerda.

En su perfil de Facebook, Abelkader exhibe ser una persona divertida y responsable. En algunos de los vídeos publicados se observa cómo habla lengua de signos; en otro sale de fiesta en el Pub Piropo en Castellón de la Plana; o fuma shisha.

En otras grabaciones pide a la población que se confine durante la pandemia; saluda como un militar a las autoridades de su país mientras salen en televisión; o festeja la Copa de África que ganó Argelia en 2019.

Sin embargo, de puertas para adentro, suponía un tormento para la que fue su esposa, María José. "No sabemos a qué se dedicaba su marido. Creemos que no hacía nada y que ella le mantenía porque percibía una ayuda por su sordera".

La misma familiar asegura que no conocían cuál era la profesión del exmarido, al margen de dar mala vida a esta mujer con una discapacidad auditiva. "No sabemos si le pegaba a su hija".

Preguntada por si María José había sido amenazada de muerte desde que se separó o si trasladó a la familia que temía por su vida, señala que "era muy reservada y no contaba nada".

"Lo último que sabíamos de Abelkader es que se marchó de Xilxes hace un año por la orden de alejamiento. No le veíamos por el pueblo. Lo teníamos ubicado en Valencia", responde.

Una vecina de Xilxes asegura que María José, a veces, "se escondía en casa de allegados porque tenía miedo de su expareja".

El hermano de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años recibe consuelo al finalizar los cinco minutos de silencio guardados en Xilxes. Efe / Andreu Esteban

Inicialmente, la Guardia Civil le arrestó por quebrantar la orden de alejamiento que tenía respecto de su exmujer. Pero durante la tarde del miércoles, esta allegada aseguró a este diario que era "una falsa coartada".

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, confirmó finalmente que había sido detenido como presunto autor del doble crimen y pasará a disposición judicial.

"La situación es muy desagradable. No sabíamos si había sido él. Ahora podemos saber que sí".

María José estaba valorada con un nivel medio de riesgo en el Sistema VioGén y la familia cree que fue un error: "Pensamos que el sistema le ha fallado y queremos que se sepa", según sentencia esta familiar. "Ella siempre ha sido muy buena persona, no tenía maldad ninguna".

El consistorio decretó tres días de luto y convocó este miércoles un minuto de silencio. De confirmarse, sería el segundo crimen machista de esta semana y del año en la Comunitat Valenciana; y la octava en España en lo que va de año, 1.351 desde 2003.