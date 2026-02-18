Selfi con los cadáveres: el doble asesino de Xilxes envió una macabra foto de madre e hija degolladas a varias personas

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija en Xilxes (Castellón). Efe / Andreu Esteban

El asesino que degolló a Mayte y Noemí en Xilxes (Castellón) hizo una foto a los dos cadáveres y envió la imagen por Whatsapp a algunos contactos de ella.

Familiares de las víctimas y vecinos del pueblo habrían recibido la macabra imagen de un encapuchado junto a los dos cuerpos sin vida, según confirman fuentes municipales consultadas por este diario.

El principal sospechoso, exmarido y padre de la niña de 12 años, afirmó haber recibido la fotografía pero no se descarta que se la enviara a sí mismo desde un tercer terminal. La investigación continúa abierta y no se excluye ninguna hipótesis por el momento.

El exmarido tenía en vigor una orden de alejamiento por maltrato hasta 2027 y vivía en Valencia, señalan las mismas fuentes.

El hombre ha sido arrestado por un delito de quebrantamiento de la orden de protección que tenía impuesta sobre su expareja, según ha confirmado la Guardia Civil a EL ESPAÑOL.

Su exmujer, una de las víctimas, se encontraba registrada en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGén). En una valoración reciente, su caso se clasificó como de "riesgo medio".

Doble crimen

Tanto Mayte, de 49 años, como su hija Noemí, de 12, eran muy conocidas en Xilxes, un pueblo de apenas 3.000 habitantes de la comarca de la Plana Baixa.

Las dos residían en una casa céntrica en el pueblo, donde comenzaron a acercarse vecinos y familiares al conocer lo ocurrido. La pequeña estudiaba sexto de Primaria, según aseguró este martes un hostelero que tenía a madre e hija como clientas.

Según pudo saber este periódico, fue el propio detenido -él sí era también sordo- quien denunció que su mujer e hija habían sido degolladas en la vivienda, que se encuentra justo enfrente de la sede de la Policía Local de la localidad.

El hombre habría relatado a la Guardia Civil que hacía unas horas se encontraba de camino a Valencia cuando recibió un mensaje de un teléfono desconocido en su terminal.

En él le indicaban que no podían localizar a Mayte y Noemí desde hacía unas horas, por lo que trató de ponerse en contacto con alguna de ellas. Al no obtener respuesta, decidió dar media vuelta y regresar a este municipio de la provincia de Castellón, según su versión.

Cuando llegó, derribó la puerta al no conseguir que nadie le abriera, habría explicado, cuando encontró los cuerpos ensangrentados.

La realidad es que él no podía acceder al domicilio. Tenía una orden de alejamiento que no podía quebrantar hasta, al menos, el próximo año. Según un familiar de ella, él acababa de salir de la cárcel, donde había ingresado como consecuencia de una denuncia previa de María José.

Agentes de la Guardia Civil y de la policía de Xilxes necesitaron la ayuda de un intérprete de lengua de signos (ILS) para poder hablar con él.

Los investigadores, en este sentido, reconocieron dificultades para comunicarse con el entorno de la familia y para recabar todos los testimonios posibles. Recalcaron, asimismo, a este diario que se trabaja minuciosamente y respetando los tiempos.

El hombre, de origen argelino, fue detenido poco después y trasladado hasta las dependencias de la Policía Local.

A última hora de la tarde, la Guardia Civil mantenía abiertas todas las hipótesis sobre las muertes violentas de la madre y la hija en su vivienda, después de hallar los dos cuerpos sin vida.

Tres días de luto

Al fin de la jornada, el Ayuntamiento de Xilxes mostró su "consternación" por el hallazgo de los dos cuerpos sin vida. El primer edil, Ismael Minguet, que se desplazó al lugar de los hechos, manifestó tener "plena confianza" en la investigación que lleva a cabo la Benemérita.

"Xilxes es una localidad tranquila. Ahora debemos dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para esclarecer lo ocurrido", declaró.

El consistorio ha decretado tres días de luto y ha convocado este miércoles un minuto de silencio tras la muerte de una madre y su hija de tan solo 12 años.

En caso de confirmarse, sería el segundo crimen machista de esta semana y del año en la Comunitat Valenciana; y la octava en España en lo que va de año, 1.351 desde 2003