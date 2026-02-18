La presión sobre los accesos a Valencia sube: la avenida del Cid y Ausias March superan los 100.000 coches diarios

Cada día entran en Valencia más vehículos. En 2025 accedieron a la capital una media de 598.659 vehículos diarios, lo que supone 5.600 más respecto al año anterior, cuando se registraron 593.059.

Los accesos con mayor presión circulatoria son la avenida del Cid, que conecta con la autovía de Madrid (A-3), y Ausias March, por donde entran los vehículos del sur, por la V-31.

Concretamente, según datos de la concejalía de Seguridad y Movilidad que dirige Jesús Carbonell a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, ambas vías superan al día los 100.000 vehículos cada una.

Por la avenida del Cid, ingresaron en la ciudad una media de 110.292 vehículos privados. Le sigue el acceso de Ausias March, por donde entraron 103.947 y Hermanos Machado, en el norte, que registró una cifra media diaria de 100.895 coches.

El acceso de Cortes Valencianas, que conecta con la CV-35, pese a ser una vía principal, registra un menor tráfico, con una media de 85.244 vehículos todos los días.

El récord en cuanto a la presión del tráfico en los accesos a la ciudad se produjo en el mes de junio de 2025, cuando se registró un total de 650.000 vehículos diarios, la cifra más alta de toda la serie histórica, superando el pico de movilidad de 2019, previo a la pandemia.

En este incremento del tráfico en el primer semestre del año influyó el cierre del servicio de metrovalencia debido a la dana, que reabrió en verano.

Tráfico interno

Este aumento en el número de vehículos que entran en la ciudad todos los días no se traduce, según estos datos mensuales del Consistorio, en un aumento del tráfico interno.

Analizando las vías principales de la ciudad, las que superan los 30.000 pasos diarios, la circulación se mantiene prácticamente igual. Se registraron durante el pasado ejercicio un total de 1.706.278 desplazamientos, 1.597 menos que el año anterior.

De esta manera, la ciudad mueve aproximadamente 1,7 millones de vehículos diarios por las principales avenidas, aunque la suspensión del metro por la dana tensionó la ciudad hasta los 1,83 millones en mayo y junio de 2025.

Estos datos hacen referencia a vehículos que pasan por las espiras dispuestas en las diferentes calles, por lo que hay que tener en cuenta que un mismo medio de transporte puede pasar sucesivamente por diferentes medidores.

Por calles

Dentro de la ciudad, la calle con mayor intensidad de tráfico en los últimos años ha sido Cortes Valencianas, con una media de entre 80.000 y 83.000 vehículos diarios.

Le siguen el puente Nueve de Octubre (casi 70.000) y Ausias March (unos 69.000). Entre 60.000 y 63.000 coches diarios se sitúan las avenidas de Tres Cruces y de Ramón y Cajal y la ronda Norte.

Las menos transitadas, según los datos del Ayuntamiento relativos a 2025, son Luis Peixó, puente de Monteolivete, Maestro Rodrigo y Cardenal Benlloch. Todas ellas con una media inferior a los 32.000 automóviles.

Desde el Ayuntamiento consideran que estos datos demuestran que los vecinos cada vez optan menos por desplazarse por la ciudad en vehículo privado.

Defienden, en este sentido, que si el incremento del tráfico en los accesos de la ciudad no se traduce en una subida de la circulación en las vías interiores significa que los valencianos utilizan modos alternativos de transporte, como la EMT, cuyo crecimiento es constante, o la bicicleta, cuyo uso también crece.

Estas fuentes apuntan que la congestión que se aprecia actualmente en la ciudad no es debida al aumento de tráfico interior, sino a las obras de reurbanización que lo han trasladado a otras vías alternativas.

Es el caso de las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta, donde el tráfico se ha movido a la Gran Vía Fernando el Católico o a Tres Cruces.

En Perez Galdós, en el mes de diciembre circularon unos 22.500 vehículos diarios, frente a los más de 56.000 que circulaban por esta avenida en el mismo mes de 2024, antes de iniciarse las obras.

Apuesta por la EMT

El Ayuntamiento cifra el aumento de los desplazamientos en bicicleta por la ciudad en un 10% en los dos últimos años.

El uso del autobús en ese mismo periodo ha crecido un 4,5%, hasta alcanzar en 2025 el récord de 120 millones de pasajeros.

Presentación del Pla Director de la EMT. EE

El consistorio aprobó en noviembre el Plan de Inversiones 2024-2028 de la EMT, con un montante de 18 millones de euros.

Esta inversión permitirá avanzar en la renovación y ampliación de la flota de autobuses, así como en la adaptación de las infraestructuras necesarias, dentro de un plan global de inversiones que asciende a más de 171 millones de euros para todo el periodo 2024–2028.

El plan director de la EMT, presentado en julio, supone renovar la flota de autobuses con 218 nuevas unidades, la mayoría de ellos eléctricos y articulados, con mayor capacidad. Esto permitirá ampliar, modificar y cambiar las líneas hasta llegar a una red de 44.

El Plan Director tiene como objetivo conseguir que 500.000 pasajeros utilicen la EMT a diario para sus desplazamientos por la ciudad. Para ello, se ha fijado como reto incentivar que al menos 72.000 no usuarios se pasen a este transporte público urbano.