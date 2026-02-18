Llorca se enfrenta al escándalo de las viviendas en su debut parlamentario: "Hemos llevado a funcionarios a la Fiscalía"

Les Corts han iniciado el nuevo periodo de sesiones este miércoles con un "buenos días" de la presidenta de la Cámara, Llanos Massó.

Es 18 de febrero. El Parlamento valenciano ha celebrado su primer pleno desde hace dos meses y la primera sesión de control a un presidente de la Generalitat desde hace cuatro meses, cuando Carlos Mazón todavía no había dimitido.

Hoy ha sido Juanfran Pérez Llorca quien se ha enfrentado a los ataques de la oposición. Éstos se han centrado, sobre todo, en la adjudicación de las viviendas protegidas de Alicante.

Algunas de ellas fueron a parar a la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, así como a una amiga suya y a familiares, además de a los dos hijos y un sobrino de una directora general municipal o a la madre de las hijas del que fuera jefe de Gabinete de la Consellera de Industria y Turismo.

El listado de personas involucradas incluye no solo a cargos del PP sino a funcionarios.

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha acusado en su intervención a los populares de "tráfico de influencias" y de un "uso de información pública para quedarse viviendas que pagamos con el dinero de todos".

El portavoz socialista ha pedido la dimisión de la vicepresidenta y consellera de Vivienda Susana Camarero y del alcalde de Alicante, Luis Barcala.

También ha aprovechado para tirar de ironía: "El primer trabajo de su oficina antiokupas que van a poner en marcha debería ser el de ir al residencial de Les Naus a desalojar a los miembros del PP que están allí".

Pérez Llorca ha subido a la tribuna para realizar una breve intervención en la que no ha respondido a las acusaciones sobre las viviendas y se ha centrado en reivindicar el plan Vive impulsado por la Generalitat como ejemplo de "diálogo, entendimiento y política útil" porque a él se han sumado hasta 85 municipios gobernados por el PSPV.

Además, ha vuelto a criticar que durante los ocho años de gobierno del Botànic se construyeron "cero viviendas" públicas frente a las "4.800" impulsadas desde que llegó el PP al Consell en 2023.

"Los jetas"

En la segunda intervención, José Muñoz ha preguntado a Pérez Llorca si su indignación por los "jetas" que se llevaron las viviendas -como los calificó el propio presidente de la Generalitat- también se extiende a él mismo, "un alcalde que se reforma ilegalmente la piscina de su casa".

"La vida es muy dura menos si tienes el carnet del PP", ha afirmado el portavoz socialista, quien ha reprochado a la Generalitat que haya eliminado requisitos para acceder a viviendas públicas mediante un decreto aprobado en 2024 que, según él, "es el origen de lo que ha ocurrido" y que fue firmado por Mazón y Camarero.

"Eliminaron controles para acceder a las viviendas, eliminaron la calificación permanente y, sobre todo, le dieron la posibilidad de adjudicarlas al promotor", ha dicho.

Muñoz ha pedido a Pérez Llorca que "acabe con este cártel de la vivienda" y que se devuelvan los pisos adjudicados irregularmente "a la gente que lo necesita".

Igualmente, ha avanzado además que el PSPV presentará enmiendas al segundo decreto de simplificación administrativa del Consell para solicitar la paralización del plan Vive y forzar esa devolución de las viviendas adjudicadas irregularmente.

Muñoz también ha repartido a Vox por estar "muy callado".

"Estoy poniendo orden"

Llorca, esta vez sí, ha entrado al tema. "Llevo dos meses de presidente y estoy poniendo orden a lo que ustedes no hicieron. Detectamos un trato privilegiado de unos jetas, lo sigo diciendo. Y lo que hicimos fue investigarlo. Cogimos al funcionario que ascendió Compromís y lo expedientamos. Lo suspendimos de empleo y sueldo y lo trasladamos de inmediato a la Fiscalía", ha defendido.

El presidente de la Generalitat ha considerado que "evidentemente" se tienen que reforzar los sistemas de control y ha negado que se hayan "quitado requisitos" para acceder a una VPP.

En este sentido, ha remarcado que la ampliación de la renta hasta 66.000 euros para ser beneficiario de estas viviendas está condicionada a cuestiones como tener un menor con discapacidad o un mayor de 65 años a cargo o ser mayor de edad y no tener empleo.

"¿A ustedes les molesta que una familia que tenga un niño con discapacidad, un mayor dependiente, un mayor de 65 años y otros mayor que no pueda trabajar no tenga esa posibilidad?", ha preguntado al PSPV.

Por su parte, la diputada del PSPV y exconsellera de Vivienda María José Salvador ha señalado que "ninguno de esos colectivos vulnerables han accedido a esas viviendas" y ha criticado al PP por "prostituir la política de vivienda" y por introducir ahora el criterio de arraigo en la adjudicación. "¿Qué arraigo hay que introducir? ¿El de ser del PP?", ha comentado.

En su respuesta, Susana Camarero ha afeado a la izquierda que no hiciera "ninguna vivienda social" y ha indicado que Les Naus fue impulsado durante la etapa del Botànic, tanto la venta de los terrenos como la creación de la cooperativa, los precios y las condiciones de calificación.

Igualmente, se ha preguntado a cuántos funcionarios lleva el PSPV a Fiscalía cuando cometen irregularidades: "Nosotros investigamos, apartamos y llevamos a Fiscalía".

En otro turno de palabra, el conseller de Agricultura y portavoz del Gobierno Miguel Barrachina ha incidido en que "las únicas vivienda entregadas por el PSOE en Alicante son las del socialista ejemplar Koldo, que sí que hizo negocio".

Compromís ataca con Mazón

Tras ciertos momentos de tensión en este debate -Pérez Llorca ha repetido en diversas ocasiones que no quería "entrar en la cripación", ha llegado el turno de Compromís.

Su portavoz, Joan Baldoví, ha comenzado con críticas al calendario parlamentario y a que Mazón retenga el acta de diputado.

"Señor Pérez Llorca, aleluya. Hemos encontrado al niño perdido. han tenido que pasar 124 días para tener una sesión de control. Es milagroso que haya encontrado el camino a Les Corts", ha afirmado.

"Su primera decisión fue subirle el sueldo a Mazón", le ha reprochado ante el escaño vacío del expresidente de la Generalitat, "para que no venga a trabajar". "Es inexplicable que no le haya pedido el acta. Si no fuera diputado todos sabemos que estaría imputado", ha añadido.

El presidente de la Generalitat le ha replicado que no cuestionaban cuando Ximo Puig "tardaba 109 días en venir" a la Cámara y ha tratado de centrarse en la gestión de sus dos primeros meses al frente del Consell cuando Baldoví le ha enumerado cuestiones como las residencias de Alicante "infestadas de ratas y cucarachas", el dinero dado a Ribera Salud o el retraso en las ayudas de material para alumnos de la zona dana.

Pérez Llorca ha realizado en este turno de intervención su gran anuncio de la sesión: la ayuda directa de 80.000 euros para las familias con fallecidos por la dana.

Vox se desmarca

Por último, ha llegado el turno de Vox, pues una de las novedades de esta jornada ha sido que el portavoz del PP deja de preguntar en las sesiones de control al presidente. Un turno de palabra que solo suele servir para que el jefe del Gobierno se dedique a alardear de sus logros de gestión.

El portavoz de Vox, José María Llanos, ha entrado en materias para desmarcarse del PP: ha exigido a Llorca "apostar por el valenciano de verdad y por la Real Academia de Cultura Valenciana frente a la separatista Academia Valenciana de la Lengua", ha criticado el apoyo del PP a Mercosur o ha criticado la postura de los populares en la regularización de inmigrantes.

Pérez Llorca ha respondido que cree en la institución de la AVL, mientras Camarero ha criticado la política migratoria de Pedro Sánchez sin hablar de la regularización y Barrachina ha señalado que respaldan Mercosur con las cláusulas introducidas.