Una llamada a su novia delató a Borja, estibador que "rescataba" cocaína: "Me lo merezco como todas las mujeres de los narcos"

"Quería trabajar con unas mejores condiciones. Primero, porque creo que me lo merezco, y creo que si pensaras un poco, podría tenerlo. ¡Como lo tienen todas las novias, las mujeres de los narcos, tío! ¡Están todas tocándose los putos cojones, nano! Con chachas que cuidan de sus hijos, están dadas de alta".

Son las reveladoras palabras de Tatiana, novia de Borja M., el estibador al que el juez instructor Vicente Ríos atribuye en su auto trabajos de "recepción y rescate de la droga" (cocaína) para la red criminal desarticulada en la denominada operación Spider.

La mencionada conversación, interceptada por la Policía Judicial, resultó de especial interés en la investigación, porque sirvió para identificar las parejas de varios investigados y atar cabos sueltos.

"Tatiana, compañera sentimental de Borja M., no deja lugar a dudas sobre a qué se dedica su pareja, ya que afirma querer ser como todas las novias de los 'narcos'. La afirmación confirma que no solo es conocedora de la actividad delictiva de su pareja, sino que quiere y desea beneficiarse de dicha situación", asevera el magistrado.

La charla telefónica está fechada a las 12:54 del 8 de noviembre de 2024. "Si quieres trabajar, trabaja, cariño, yo no te digo nada", le dice Borja. Es aquí cuando Tatiana responde que "quería trabajar con unas mejores condiciones".

"Primero, porque creo que me lo merezco, y creo que si pensaras un poco, podría tenerlo. ¡Como lo tienen todas las novias, las mujeres de los narcos, tío! ¡Están todas tocándose los putos cojones, nano! Con chachas que cuidan de sus hijos, están dadas de alta", asevera.

"¡Pregúntale a Zara, pregúntale a Luz, pregúntale a Isa, pregúntale a Sonia, pregúntale a Joana, pregúntale a Miss Miami!", agrega la mujer, según consta en el auto sobre la llamada interceptada, en la que Borja trata de defender que estas mujeres "no cotizan".

Tatiana le replica con vehemencia. "¡Los cojones, Joana cotiza y a Zara (ininteligible) cotiza!". "Pero es que tú no quieres, es que tú...", contesta Borja. "Yo quiero trabajar", asegura ella, que lamenta ser "una puta perra que no tiene trabajo"

"Me tengo que ir a una tienda de ropa ahora y que tengo 100 pavos en el banco. Eso es lo que pasa...", maldice.

"Mujer de narcotraficante"

Para el juez, el pasaje tiene especial relevancia porque "en esta llamada sale a la luz el nombre, entre otros, de Joana, siendo esta persona la mujer del investigado Julio E.". "Joana es situada de forma directa por Tatiana como mujer de narcotraficante", concluye el instructor.

Tras exponer esta revelación, el magistrado desglosa conversaciones entre Julio y Joana, en las que el primero insta a la segunda a acudir al "piso antiguo" para "cobrar" cantidades en metálico. "La cantidad es elevada y la tiene que contar en el acto", expone.

Según el auto, el investigado Borja M. es "el encargado, junto con Iván T. y Víctor M. M., de todos los preparativos y gestiones propias para la recepción y rescate de la droga incautada".

"Aquí queda acreditada la primera relación identificada con el tráfico de drogas entre Borja M. y el resto de investigados. Se deduce de forma clara la posición de poder y superioridad de Borja M. en su capacidad de disponer de trabajos de rescate de sustancia estupefaciente de alijos de cocaína en el puerto de València", asevera.

A raíz de las indagaciones iniciadas a finales de abril de 2024, el pasado septiembre tuvo lugar la mayor intervención de la Policía Nacional contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de Valencia. Se saldó con 81 detenidos y se incautó a la organización criminal un total de 3,6 toneladas de cocaína.

Una operación que, entre otras cuestiones, fue posible gracias a que ocho agentes se infiltraron en la red para destapar la 'telaraña' tejida entre estibadores, empresarios o transportistas. Dado el volumen de la macrocausa, es probable que acabe dividida en piezas separadas.