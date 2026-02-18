El juez decreta prisión provisional para el detenido por matar a su expareja en el centro de salud de Benicàssim

El hombre de 70 años acusado de matar a su expareja en el centro de salud de Benicàssim (Castellón) ingresará en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Así lo ha decretado el juez de la plaza número 1 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Castellón, en funciones de guardia, este mediodía.

Además, detallan que el presunto asesino queda investigado en una causa abierta por un delito de asesinato.

El suceso se produjo este lunes sobre las 12:30 horas en el ambulatorio en el que trabajaba la víctima, que recibió varias cuchilladas propinadas por su expareja con un arma blanca de grandes dimensiones.

Los servicios médicos atendieron a la mujer en el ambulatorio antes de su traslado en ambulancia al Hospital General de Castellón de la Plana con pronóstico reservado. Finalmente, la sanitaria falleció y el agresor fue arrestado.

Desde el Colegio de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) se condenó la "violenta agresión" a esta enfermera y exigieron mayor protección para los profesionales.

Ana era una profesional con muchos años de experiencia en el sector, muy apreciada por compañeros y vecinos que este lunes se concentraron en la plaza de Les Corts del municipio, junto al centro sanitario, para mostrar su "más absoluta repulsa" ante el asesinato machista.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este asesinato como un caso de violencia de género, lo que eleva a siete el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026 y a 1.350 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

El Ayuntamiento de Benicàssim decretó dos días de luto oficial y ha celebrado este martes un minuto de silencio, al igual que otras instituciones valencianas.