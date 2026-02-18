Emergencias lo confirma: llega un nuevo episodio de fuertes vientos a la Comunitat Valenciana desde este miércoles

Imagen de archivo de viento en la provincia de Valencia. Rober Solsona / Europa Press

Cuando la Comunitat Valenciana parecía despedirse de los fuertes vientos, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha advertido de la llegada de un nuevo episodio de vientos desde este miércoles 18 de febrero.

Según ha informado la Conselleria de Emergencias e Interior, el episodio de fuertes rachas de viento se producirá entre este miércoles 18 de febrero y el jueves 19 de febrero.

En este sentido, ha establecido alerta naranja por vientos en el norte de la provincia de Castellón y nivel amarillo en el sur de Castellón, interior de la provincia de Valencia e interior de la provincia de Alicante.

En cuanto a los fenómenos costeros, se ha activado la alerta amarilla en la costa sur de Castellón y en la costa norte de Valencia.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la previsión es que el episodio de alerta naranja en el norte de la provincia de Castellón empiece el jueves 19 de febrero a las 10.00 horas y que se mantenga activa hasta las 17.59 horas.

Por este motivo, desde la Conselleria de Emergencias e Interior se solicita la máxima alerta ante la confluencia de diferentes fenómenos meteorológicos adversos.

De igual manera, han recordado la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población, que pueden consultarse en la web del 112; en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos.

18/02 11:24 AVISOS HOY Y MAÑANA | Comunitat Valenciana: vientos y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/R3Fs2JzKgr pic.twitter.com/d8wNbL2iG8 — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) February 18, 2026

Asimismo, aconseja evitar practicar deportes en el agua, ir a pescar y acercarse a espigones, paseos marítimos o zonas que linden con el mar, y, en el caso de tener embarcaciones, asegurarse de que están bien amarradas.

Los municipios tienen a su disposición toda la información para afrontar estas situaciones en la Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos.

Último temporal

Durante el tiempo "anómalo" del anterior temporal, Valencia ha sufrido diversos accidentes y desperfectos.

El más grave, sin duda, la pérdida de una vida humana. Se trata de un operario que murió en Burjassot mientras instalaba las luces de Fallas en una comisión del municipio.

Además, las fuertes rachas de viento que han azotado a la Comunitat Valenciana durante este periodo también han provocado caídas de árboles, cortes en carreteras, así como la suspensión de servicios de trenes de cercanías y alta velocidad.

Incluso el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat envió el pasado viernes a las 18:07 un Es-Alert por vientos fuertes en Valencia y Alicante en el que recomendaba evitar desplazamientos, actividades en exterior y llamadas innecesarias a 112.