Mus: "Que el Gobierno no haga las obras hidráulicas supone mantener un riesgo que nadie debería asumir tras la dana"

El vicepresidente tercero y conseller para la Recuperación de la Comunitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, ha asegurado este lunes que los avances que realiza la Generalitat en la reconstrucción del territorio golpeado por la dana son "solo un complemento a las obras hidráulicas que el Gobierno sigue sin impulsar".

Unas actuaciones que, según ha dicho, tienen carácter "urgente" y que "pueden salvar vidas". "No acometerlas significa mantener un riesgo que ningún ciudadano de esta Comunitat puede asumir. No después de lo ocurrido", ha subrayado.

En un desayuno de Nueva Economía Fórum en el Hotel Las Arenas, Mus ha defendido que el Gobierno autonómico hace "lo que está en su mano: infraestructuras reconstruidas con criterios de resiliencia, parques inundables, corredores verdes o la revisión del Patricova".

Sin embargo, ha matizado que los municipios afectados lo que reclaman en realidad es el desarrollo de un "nuevo Plan Sur". "Necesitan recuperar la sensación de seguridad; una percepción que se perdió aquel 29 de octubre porque las infraestructuras necesarias siguen sin ejecutarse, sin calendario y sin planificación".

Del mismo modo, ha reprochado el ritmo al que se están reconstruyendo las instalaciones municipales por la falta de asistencia del Gobierno a los ayuntamientos.

En febrero del año pasado, ha recordado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez transfirió a las arcas municipales de los pueblos arrasados por la dana 1.745 millones de euros.

"Un presupuesto del que solo se ha ejecutado un 5%, según los datos de la Cámara de Contratistas, y con el que estaba previsto que se construyeran 100 centros de administración, 45 escuelas infantiles, 58 bibliotecas, 55 polideportivos, 40 centros de día y hasta 16 mercados".

Más allá de lamentar lo que aún no se ha hecho, Mus ha criticado que el Gobierno de España tardase en autorizar la constitución de la comisión mixta 463 días después de la trágica dana que se cobró 230 víctimas mortales.

Una herramienta que no se constituirá hasta este próximo miércoles, 18 de febrero. Es decir, un año y casi cuatro meses después se reunirán los tres niveles de la administración: Gobierno de España, Generaliat y más de 70 ayuntamientos en el castillo de Riba-roja de Túria.

El vicepresidente tercero ha contrapuesto esta situación a la rapidez con la que se constituyó en su día la comisión mixta tras la erupción del volcán de La Palma. En este caso, apenas se tardaron 9 días y se movilizaron fondos a la semana siguiente.

La ejecución de la Generalitat

Por lo que respecta a la Generalitat, ha avanzado que la intención del ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca es que el 70% del Pla Endavant esté ejecutado o en desarrollo en el primer trimestre del año.

Un compromiso ciertamente ambicioso, dado que el citado proyecto contenía un total de 331 medidas a ejecutar y requería un presupuesto de 26.000 millones para ejecutarse. La mitad, conviene recordar, eran deberes al Gobierno, al que pedían de nuevo las obras hidráulicas para encauzar el barranco del Poyo.

El conseller de Infraestructuras, además, se ha comprometido a que todas las obras de reconstrucción de infraestructuras pendientes, la mayoría de carácter local, puedan estar acabadas antes del inicio del verano.