La jueza de la dana pide a WhatsApp y Telegram recuperar los mensajes que intercambió Cuenca el 29-O

El pasado jueves, la Guardia Civil remitió un informe a la jueza de la dana en el que explicaba que para recuperar los mensajes de WhatsApp de José Manuel Cuenca del 29 de octubre se necesitaría una Comisión Rogatoria Internacional dirigida a obtener los datos que la compañía pudiera tener en EEUU.

Este lunes, tal y como detalla en una providencia, la magistrada, conforme a ese mismo informe, ha acordado librar una orden europea de investigación para Telegram en Bruselas y una comisión rogatoria a EEUU con respecto a Whatsapp.

El objetivo es tratar de obtener los mensajes que el exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, cruzó con diversos cargos autonómicos en la jornada de las inundaciones.

En un primer momento, la instructora, Nuria Ruiz Tobarra, solicitó que los titulares de ambas redes sociales recuperaran los mensajes que Cuenca intercambió con Salomé Pradas y Emilio Argüeso, investigados en la causa.

La jueza realizó esta petición el pasado 22 de enero para tratar de recuperar los mensajes de Cuenca, después de que el ex jefe de gabinete de Mazón devolviera a la Generalitat su terminal móvil reseteado y con los WhatsApps, por tanto, borrados.

Según la magistrada en la petición, el terminal devuelto por Cuenca a través del Servicio de Asuntos Generales y Patrimonio corresponde al Iphone 14 Pro Max 256GB Space Black, que era el que usaba el día de la dana.

Pero, según consta en el informe de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, el móvil fue reseteado el 7 de enero de este año, antes de su entrega a la DGTIC, "por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados".

Este mismo lunes, la magistrada también ha citado como testigos a los policías autonómicos que estaban de servicio en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat el 29 de octubre de 2024.

También ha citado a declarar a dos operarios de la presa de Buseo que estaban de servicio en la misma los días 29 y 30 de octubre de 2024.

Informe de la Guardia Civil

En el informe de la Guardia Civil, indicaban que "la única forma viable" de obtener los mensajes de Telegram "sería la expedición de una Orden Europea de Investigación dirigida a Telegram Messenger INC Avenue Huart Hamoir 71, 1031, Brussels, Belgium".

Sobre WhatsApp, la Guardia Civil señalaba que en caso de que la cooperación voluntaria no sea una solución viable, "las autoridades competentes deberán seguir un proceso de asistencia jurídica mutua (MLA). En este caso, WhatsApp Inc. en EEUU es la entidad correcta a la que dirigirse, y no WhatsApp Irlanda".

"WhatsApp no almacena los mensajes una vez que se han entregado ni los registros de transacción de dichos mensajes entregados", indicaba el informe.