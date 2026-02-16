La Generalitat estudia construir dos estaciones de autobuses en Valencia para reemplazar la actual: una al norte y otra al sur

El vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha avanzado que la Generalitat está estudiando la construcción de dos estaciones de autobuses en Valencia, una en la zona norte y otra al sur, para reemplazar a la actual.

Así lo ha señalado durante en un desayuno de Nueva Economía Fórum que ha protagonizado este lunes, y cuya presentación ha corrido a cargo del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Al acto ha asistido la alcaldesa de València, María José Catalá, y el conseller, al explicar el planteamiento, ha reconocido que aún no se lo había trasladado a la primera edil, si bien ha asegurado que cualquier proyecto que se desarrolle será "siempre de acuerdo con el Ayuntamiento".

El titular de Infraestructuras ha señalado en su intervención que el objetivo de la Generalitat es "sacar la estación de autobuses del centro" de la ciudad, como una "decisión estratégica de ordenación urbana y movilidad" encaminada a "ofrecer una red pensada desde la realidad de los desplazamientos cotidianos y no desde compartimentos estancos".

"No se trata solo de descongestionar el corazón urbano, sino de redistribuir mejor los flujos de entrada y salida, reducir tráfico que cada día", ha expuesto.

A preguntas sobre si puede dar más detalles del proyecto, el vicepresidente tercero ha señalado que lo que está planteando la Generalitat es que la estación tenga "dos ubicaciones, no una, una al norte y una al sur".

"Creo que es una alternativa que en otras ciudades de España está funcionando, vamos a hablarlo por supuesto y a ponernos de acuerdo con el Ayuntamiento, pero en estos momentos esa es una alternativa que nos está llamando bastante porque, en definitiva, se trata de hacer ágil esa intermodalidad", ha comentado.

Mus y Catalá ya habían avanzado con anterioridad que estaban de acuerdo en buscar un emplazamiento nuevo para trasladar la estación de autobuses de Valencia, en lugar de reformar la actual.

Asimismo, reconocieron que estaban estudiando ubicaciones que tuvieran buenas conexiones con el resto de la red de transporte público y pudieran alojar unas instalaciones más modernas y menos céntricas.

Nuevas viviendas

Como ya adelantó este periódico, el futuro traslado de la estación de autobuses de Valencia a las afueras de la ciudad dejará libre un solar de más de 20.000 metros cuadrados en una zona muy cotizada de la capital.