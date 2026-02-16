La Fiscalía solicita una pena de 11 años para el 'yonki del dinero': pide al tribunal una condena "dura y ejemplar"

La Fiscalía ha elevado a 11 años la petición de cárcel para el conocido como 'yonki del dinero', Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa, por los presuntos amaños en contratos del Ayuntamiento de Valencia.

Además, ha solicitado al tribunal que dicte una condena "dura y ejemplar". "La democracia es un sistema fuerte, pero también es la débil, hay que mimarla, hay que cuidarla, y hay que protegerla siempre y en todo lugar", asegura.

Así lo ha señalado este lunes en la exposición de su informe final en el juicio que se sigue en la sección quinta de la Audiencia de Valencia por la pieza E del caso Imelsa por el supuesto amaño de contratos del área de Cultura del Ayuntamiento de Valencia entre 2003 y 2008 a cambio de comisiones ilícitas.

De esta manera, el fiscal solicita 11 años de cárcel frente a los seis años y medio de prisión que reclamaba en su escrito provisional al retirar la atenuante de colaboración con la justicia por la confesión inicial del principal acusado.

Esto se debe a que, durante el juicio oral, 'el yonki del dinero' negó su participación en los hechos. De hecho, justificó el cambio de versión en que cuando lo declaró no estaba en sus "mejores condiciones" porque iba "fumado".

"Esto es la indignidad humana, el absoluto desprecio por la ley, por el procedimiento, con el buen hacer, y todo por un puñado de euros, por quedarse con 29.000 euros. ¿Merece la pena?", ha cuestionado.

En esta pieza hay cinco acusados: Benavent; Vicente Burgos, exdirectivo de la Fundación Jaume II el Just --el fiscal le pide cinco años de cárcel--; y tres representantes legales o apoderados de empresas adjudicatarias --Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent--, para los que Fiscalía reclama tres años de cárcel.

Se trata de la pieza E del caso Imelsa, relativa a presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia entre los años 2003 y 2007, época de la fallecida María José Alcón.

Declaración de Benavent

En su declaración en el juzgado, insistió en que manipuló las grabaciones que originaron el procedimiento: "En esa época contaba muchas mentiras", advirtió.

Solo respondió a las preguntas de sus abogados y a una pregunta de la jueza y aseguró que "cortaba y pegaba" audios porque su anterior estrategia procesal "era implicar a todo el mundo y salpicar al PP en todo lo posible".

Junto a la pena de cárcel, el ministerio público le reclama también el pago de una multa de 29.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante varios años.