El fiscal superior ve irrelevante incluir la nacionalidad en las estadísticas y remarca el aumento de delitos de odio

El Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, José Ortiz, este lunes en Les Corts. Rober Solsona / EP

El fiscal superior de la Comunitat Valenciana, José Ortiz, ha subrayado este lunes el "preocupante" aumento de delitos sexuales cometidos y sufridos por menores de edad en los últimos años. Algo que, en su opinión, viene derivado de múltiples factores, especialmente el acceso a las redes sociales y el consumo de pornografía. "Lleva a una muy mala concepción y entendimiento de la libertad sexual", ha valorado.

Ortiz ha comparecido en Les Corts Valencianes para presentar la memoria de la Fiscalía de 2024, en la que ha expuesto las estadísticas de este año -marcado en su parte final por la dana- y se ha sometido a las preguntas de los grupos parlamentarios.

Como es habitual, Vox ha incidido en la necesidad de incluir la nacionalidad en las cifras oficiales. Algo que el fiscal superior ha considerado "irrelevante". "Nosotros no manejamos la delincuencia por nacionalidades. Tampoco lo hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no tiene mayor relevancia. Lo importante es atajar los delitos y tomar medidas preventivas", ha indicado.

Ortiz ha recordado que el Código Penal existe un mecanismo de expulsión para extranjeros cuando cometen algún delito sin estar regularizados y ha evitado entrar más al asunto.

Desde Vox, su diputada Ana Vega también le ha cuestionado por los delitos relacionados con la okupación. El fiscal superior ha comentado que éstos se han mantenido en 2024 sin que se haya detectado un incremento.

En este punto, ha señalado que este delito partió de un tipo que por la pena se configura como delito leve. "En ese momento, cuando se configuró, con unas penas muy leves era muy difícil articular medidas cautelares", ha indicado.

"La fiscalía mantiene la posición de contrapeso y de valoración de cada caso. No es lo mismo una okupación de personas vulnerables que de organizaciones criminales", ha añadido.

Ortiz también ha hecho hincapié en el "innegable" aumento de los delitos de odio, "también debido a una concienciación cada vez mayor" a la hora de denunciar. Así, ha hecho hincapié en que es "básica" la formación y la educación.

El fiscal superior ha evitado entrar a valorar la polémica del juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Se sometió a un juicio y está ahí", se ha limitado a afirmar ante las preguntas de Vox sobre la "crisis de credibilidad" de la Fiscalía por esta condena.

Ortiz ha hecho asimismo una "mención especial" al trabajo realizado tras la dana. "La justicia activó todos sus mecanismos para depurar responsabilidades y para que los perjudicados pudieran ver satisfechas sus necesidades con prontitud", ha indicado.