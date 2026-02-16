Una enfermera, en estado crítico tras ser apuñalada por su pareja en el centro de salud de Benicàssim

Una enfermera se encuentra en estado crítico tras haber sido apuñalada por un hombre en el Centro de Salud de Benicàssim este lunes.

Todo apunta a que se trata de un caso de violencia machista, ya que el agresor es pareja de la trabajadora sanitaria que atiende habitualmente en el mismo ambulatorio, según avanza Mediterráneo.

El presunto autor de los hechos ha ido detenido por la Guardia Civil y trasladado después a las dependencias del instituto armado de este municipio de Castellón.

Los servicios médicos continúan en estos momentos atendiendo a la enfermera, que se encuentra en estado grave, según fuentes sanitarias.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

