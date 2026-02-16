Confirmado por Aemet: este día dejará de hacer viento en Valencia tras un temporal "anómalo, persistente y adverso"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto fecha a cuándo terminará este "anómalo, persistente y adverso" temporal de viento: el próximo viernes día 20.

Ese día, un anticiclón invadirá la Comunitat Valenciana y el viento calmará a partir de ese momento y de forma clara durante el próximo fin de semana.

Hasta entonces, la Comunitat seguirá con viento de poniente y noroeste, menos intenso que la semana pasada, pero que también dará lugar a la activación de avisos por viento.

De hecho, este lunes y el próximo jueves serán los días de viento más intenso de esta semana, según ha adelantado la Aemet.

No obstante, Aemet advierte de que aunque el viento sea menos intenso durante los próximos días, el peligro de que se produzcan impactos como caída de ramas, de árboles o estructuras más frágiles persiste, ya que todos estos elementos están debilitados después de tantos días de temporal.

Además, el viento que está soplando es seco, por lo que la vegetación "también ha sufrido pérdida de humedad acumulada por las lluvias de meses pasados y esta sequedad puede dar lugar a mayor fragilidad".

Así, en las últimas semanas se han sucedido siete borrascas de gran impacto -la última de ellas Oriana- que han dejado viento de poniente o de noroeste, con pocas lluvias y temperaturas suaves e incluso de récord.

De este modo, en los últimos 25 días, que es el periodo que llevamos con temporales de viento de poniente que comenzó el día 22 de enero y hasta el 15 de febrero, el recorrido del viento en el aeropuerto de Valencia -que Aemet toma de referencia por estar en zona abierta, libre de obstáculos a su alrededor y con una serie larga de datos- ha sido de 15.077 kilómetros.

"La conclusión es que es el periodo de 25 días con más recorrido de viento, lo que podría ser equivalente a persistencia y fuerza del viento, desde que hay registros en el aeropuerto de València, por tanto, desde al menos 1966", señala Aemet.

El temporal

Durante el tiempo "anómalo" que ha durado este temporal, Valencia ha sufrido diversos accidentes y desperfectos.

El más grave, sin duda, la pérdida de una vida humana. Se trata de un operario que murió en Burjassot mientras instalaba las luces de Fallas en una comisión del municipio.

Además, las fuertes rachas de viento que han azotado a la Comunitat Valenciana durante este periodo también han provocado caídas de árboles, cortes en carreteras, así como la suspensión de servicios de trenes de cercanías y alta velocidad.

Incluso el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat envió el pasado viernes a las 18:07 un Es-Alert por vientos fuertes en Valencia y Alicante en el que recomendaba evitar desplazamientos, actividades en exterior y llamadas innecesarias a 112.