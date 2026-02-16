Baldoví cree que Compromís pregunta sobre la candidatura de Oltra en Valencia porque es "un valor" pero no habla de oferta

Joan Baldoví no se ha movido de su postura de los últimos meses respecto a Mónica Oltra. El portavoz de Compromís en Les Corts habla una y otra vez del "valor" que supone para su coalición la que fuera vicepresidenta de la Generalitat pero evita una y otra vez mencionar que exista oferta formal alguna para que forme parte de alguna lista.

Así ha vuelto a ocurrir este lunes al ser preguntado por la encuesta encargada por Compromís -y avanzada por EL ESPAÑOL- en la que cuestiona a los vecinos de Valencia sobre si votarían a la coalición en el caso de que Oltra fuera candidata a la alcaldía.

Otras de las preguntas que se incluyen consisten en si la preferirían a ella o a Papi Robles -portavoz de Compromís en el Ayuntamiento- como cabeza de cartel en 2027 o en la percepción de si Oltra mejoraría la gestión de la ciudad.

"No podíamos hacer un sondeo ignorando una realidad existente ahora mismo", comentaron fuentes de la coalición sobre esta encuesta.

Papi Robles comunicó en las ejecutivas de la coalición (ciudad y país) que había trasladado a Oltra su intención de hacerse a un lado si ésta decidía postularse como alcaldable. El sondeo resulta relevante, además de por su contenido, por el contexto político en Compromís. Como ha venido informando este periódico, la propiacomunicó en lasque había trasladado a Oltra su intención desi ésta decidía postularse como alcaldable. "Si quiere ser la candidata, la cabeza de lista de Valencia estará disponible para ella", dijo Robles en aquella reunión de la dirección del partido. Sin embargo, y pese a la intención clara de la portavoz municipal, no ha habido ningún ofrecimiento oficial a Oltra por parte de la cúpula. Una decisión así debería abordarse en los órganos de la coalición y nada de ello ha tenido lugar. La falta de iniciativa en este sentido, de hecho, ya ha provocado malestar en el seno de la coalición. No son pocos los que piensan que debería haberse producido, ya hace tiempo, un acercamiento de la dirección a la exvicepresidenta y lograr así un deshielo. Joan Baldoví anda siempre a medio camino en el apoyo a Oltra. Mientras asegura que tiene las puertas abiertas en la coalición, reconoce que "no hay nada" por el momento sobre su candidatura y que será una decisión tanto personal de ella como "colectiva" a la interna. Eso lo dijo el pasado diciembre al ser preguntado por el movimiento de Papi Robles. Y lo ha vuelto a repetir este lunes. "Mónica Oltra siempre es un valor dentro de esta organización", ha dicho de nuevo. Pero ya.

Así, ha 'chutado' la decisión a dos momentos: uno, cuando se resuelva su situación judicial; y dos, cuando ella tome una "decisión personal" y Compromís una "decisión colectiva".

"Lo que estamos preguntando es qué es lo que será mejor para Compromís", ha subrayado sobre la encuesta. Sin embargo, no ha mencionado que se vaya a abordar ninguna oferta en los órganos internos de la coalición.

La situación judicial

Lo cierto es que es muy probable que la determinación, tanto de Oltra como de la formación que lideró, llegue antes de que se resuelva una situación judicial que ya se eterniza en el tiempo.

La exvicepresidenta se encuentra en este momento a la espera de la apertura de juicio en la causa sobre el supuesto encubrimiento, desde la Conselleria de Igualdad, de los abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada. Así lo ordenó la Audiencia de Valencia, aunque el juez instructor archivó el procedimiento al no ver delito.

El último pronunciamiento del juzgado fue el pasado diciembre para mantener el archivo de la causa para Oltra y los otros 14 acusados que, por segunda vez, dictó en junio.

Las acusaciones lo recurrieron y el tribunal tendrá ahora que deliberar. Si mantiene su posición favorable a la apertura de juicio habrá de fijarse, a continuación, fecha. Toda una serie de pasos que dilatarán este proceso y que tendrá que culminar con la celebración del juicio y la sentencia.

Unos tiempos que es improbable que coincidan con los políticos y que, en opinión de muchos, tampoco deben condicionar ya los pasos.