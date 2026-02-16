Ya está anunciado: la ayuda de esta universidad con una dotación de 125.000 euros para estudiantes valencianos

Los estudiantes valencianos de esta universidad privada de Valencia podrán beneficiarse de una ayuda económica el próximo curso.

Con una dotación de 125.000 euros, la universidad Berklee Valencia ha anunciado que apuesta nuevamente por esta convocatoria. Ya llevan seis consecutivas.

Así, en esta edición, la institución podrá asignar más de 125.000 euros en becas para valencianos que hayan sido admitidos en alguno de sus programas de máster durante el curso académico 2026/2027.

La fecha límite para presentar las candidaturas a los programas de máster es el martes 10 de marzo de 2026, y hasta el miércoles 1 de abril de 2026 se podrá aportar la documentación requerida para optar a las becas.

Son ya 65 los estudiantes de la Comunitat Valenciana los que han pasado por las aulas de Berklee Valencia desde su fundación en 2012. De ellos, 17 se han beneficiado de este programa desde su puesta en marcha.

En su pasada edición, las becas se repartieron entre cinco estudiantes que actualmente están cursando estudios en el máster de negocio de la música e industria del entretenimiento, producción musical, tecnología e innovación e interpretación musical y producción.

Las bases para la nueva convocatoria están ya disponibles en la web de la Ciutat de les Arts i les Ciències y en la web de Berklee Valencia.

Los fondos pertenecen al programa de becas que forma parte del acuerdo firmado en 2020 entre Berklee y la Ciutat de les Arts i les Ciències, por el que Berklee mantendría su presencia en la ciudad de València durante al menos 20 años.

Al programa de becas se sumó la Fundació Palau de les Arts Reina Sofía, como miembro de la comisión de seguimiento del programa.

Mediante estos fondos, Berklee reafirma su claro compromiso por potenciar el talento valenciano y su voluntad de contribuir al tejido social, cultural y musical de la región.

El programa de becas de Berklee, dirigido a estudiantes valencianos que hayan sido admitidos en uno de sus programas de máster, cuenta con una comisión de seguimiento integrada por representantes del campus de la institución en Valencia. También de La Ciutat de les Arts i les Ciències y de la Fundación Palau de les Arts.

La asignación de los fondos tiene en cuenta tanto los méritos artísticos, académicos y profesionales como los recursos económicos de los candidatos.

Ubicado en la emblemática Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, España, este campus de 3.600 metros cuadrados ha sido diseñado específicamente para la música y está equipado con tecnología de vanguardia.

Así, aspira a ser un centro de lanzamiento para las carreras internacionales de los estudiantes con mayor talento musical. Para ello ofrece un plan de estudios único, así como un Centro Internacional de Carreras para apoyar a los estudiantes en su transición de estudiantes a profesionales de la música.