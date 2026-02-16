Los alumnos del BSV de Valencia trabajan la empatía y la conciencia social durante la Semana de la Salud Mental

Fomentar el bienestar emocional, la expresión de las emociones y la concienciación sobre la salud mental entre alumnos de todas las edades. Este ha sido el objetivo de British School of Valencia con la celebración del Mental Health Awareness Week, basado en un completo programa de actividades.

Entre las iniciativas desarrolladas, destacó la participación del Club de Correspondencia (Correspondence Club), cuyos alumnos visitaron a los cursos de Year 1 y Year 2 para leerles una selección de cuentos centrados en las emociones.

Tras la lectura, se organizaron pequeños grupos de conversación en los que los alumnos mayores acompañaron a los más pequeños en la reflexión sobre los temas tratados, con especial hincapié sobre la importancia de reconocer y expresar las emociones desde edades tempranas.

Paralelamente, los alumnos de Year 7 y Year 8 participaron en una competición solidaria con el objetivo de recaudar fondos para un viaje educativo a York, previsto para el próximo mes de abril.

En este viaje participarán 12 alumnos del Club de Correspondencia, acompañados por dos profesores, y permitirá al grupo visitar el NHS Mental Health Trust, con cuyos profesionales ya han colaborado en proyectos anteriores.

Para alcanzar el objetivo de recaudación, se pusieron en marcha diversas iniciativas creativas, como rifas, la venta de pulseras y piezas artísticas, así como un reto colectivo en el que uno de los cursos trató de construir la estructura más alta posible con barcos de papel de origami.

El grupo que consiguió recaudar más fondos fue premiado con un mental health afternoon, una tarde dedicada al bienestar en la que sustituyeron las clases habituales por actividades como ver una película, compartir una merienda saludable y participar en propuestas relacionadas con el cuidado emocional.

El broche final de la semana tuvo lugar el viernes 13 con la celebración de la Mental Health Fair, el evento central de esta iniciativa.

La feria, organizada por el Club de Correspondencia, contó con distintos puestos de venta de productos relacionados con el bienestar, como pelotas antiestrés, pulseras y juegos diseñados para ayudar a la gestión emocional.

Consejos en salud mental

Junto a los puestos de venta, la feria incluyó espacios informativos y experienciales en los que los alumnos recibieron consejos prácticos sobre salud mental.

Entre ellos se encontraron sports stations con juegos para canalizar emociones, talleres para aprender a fabricar pelotas antiestrés y espacios explicativos sobre la figura del agony aunt.

Esta última es una nueva iniciativa impulsada por el Club de Correspondencia, en la que una persona responsable responde a los problemas o inquietudes de otros alumnos.

"El Mental Health Awareness Week es una gran oportunidad para que nuestros alumnos comprendan la importancia de cuidar su salud mental y la de los demás", destaca Sarah Baker, profesora de BSV y encargada de las iniciativas.

"La implicación que están demostrando en todas las actividades es extraordinaria: no solo participan, sino que lideran iniciativas, colaboran entre etapas y muestran una gran sensibilidad y compromiso con el bienestar emocional. Es muy inspirador ver cómo estas experiencias les ayudan a desarrollar empatía, responsabilidad y conciencia social", subraya.