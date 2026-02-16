Abre un nuevo hotel en pleno centro de Valencia: "Una 'boutique' de lujo en un edificio antiguo del casco histórico"

Un edificio antiguo del casco histórico de Valencia está a punto de convertirse en un nuevo hotel boutique de la ciudad. Bueno, de hecho las obras ya han empezado.

Detrás de este movimiento está la empresa The Valentia Hoteles. No se trata de la primera apertura en la ciudad, ya que supondrá el tercer hotel de esta cadena.

En concreto, este tercero llevará por nombre Valentia Barcas. No hace falta ser un lince para darse cuenta de que, como su propio nombre indica, estará situado en la calle de las Barcas.

La cadena hotelera ya tiene experiencia en la ciudad, y con esta tercera apertura pretenden consolidar su modelo de negocio: "The Valentia Hoteles convierte la Valencia más auténtica en refugios de diseño".

Así, en su propia página web ponen en valor sus servicios: "Suites luminosas, rooftops íntimos y el ritmo de la ciudad justo al salir a la calle. Una colección de hoteles boutique de lujo en el centro de Valencia".

La empresa invita a sus huéspedes a descubrir Valencia, y explica cómo la ciudad "ofrece una completa experiencia local donde el descanso, ocio y cultura se unen para dejar recuerdos inolvidables".

También ponen en valor sus "inmejorables" ubicaciones. Sobre todo con la nueva apertura, ya que se ubica a pocos metros de la emblemática plaza del Ayuntamiento, en pleno corazón de Valencia.

Todavía no se conocen muchos detalles de este nuevo hotel, ya que únicamente un cartel anuncia actualmente su "próxima apertura". Pero sabiendo lo que ofrecen los otros dos edificios se puede intuir que irá en la misma línea.

Por un lado, The Valentia Cabillers se ubica en "un edificio emblemático completamente reformado a tan solo 50 metros de la Catedral de Valencia y el Miguelete, y muy cerca del famoso Mercado Central y Santa Catalina". En la calle Cabillers.

El otro hotel de esta firma es The Valentia Corretgeria. Ubicado en la calle con este mismo nombre, es un "edificio histórico completamente reformado".

Cuenta con "un interiorismo elegante y exclusivo, al lado de la Catedral de Valencia y su Miguelete, situado en la Valencia más contemporánea y viva".

Turismo

El balance turístico del 2025 elaborado por Visit Valencia y el Ayuntamiento de la ciudad destaca que en 2025 la ciudad ha tenido casi 6 millones de pernoctaciones.

"Valencia cerró 2025 con cifras sólidas y un sector estable", aseguró Llobet en la presentación de estos datos. En cuanto a las cifras de pernoctaciones, han aumentado un 8% respecto a 2023.

Sin embargo, aunque las cifras han descendido con respecto al año 2024, han detallado que la comparativa es difícil de analizar por el impacto de la dana.

Por otro lado, en cuanto a más datos del sector, Visit Valencia ha detallado que la estancia media de los turistas es de 2,48 noches en Valencia. "Pese a que es más baja que otros años, es algo que también se está viendo en otros destinos nacionales", ha apuntado Llobet.