La Generalitat paga 63,2M€ en ayudas del Plan Ara Empreses para reactivar negocios afectados por la dana

La Generalitat Valenciana ha pagado 63,2 millones de euros de los 83,6 millones concedidos a través del Programa 'Ara Empreses', lo que supone que el 75% de las ayudas previstas están a disposición de industrias, comercios, hostelería y servicios afectados por la riada.

El president Juanfran Pérez Llorca ha puesto en valor el ritmo de ejecución de estas ayudas, pues considera que "pone de relieve el compromiso adquirido por el Consell de estar al lado de la reconstrucción ofreciendo soluciones y no barreras burocráticas".

El Plan Ara Empreses, diseñado por Ivace+i en colaboración con asociaciones empresariales, de comerciantes y ayuntamientos, se creó para dar una "respuesta inmediata" y ayudar a la reactivación y recuperación del tejido industrial dañado por la dana, según ha indicado el Gobierno valenciano en un comunicado.

A través de este Plan dotado con fondos 100% de la Generalitat se han cubierto los gastos de la adquisición, reparación o sustitución de maquinaria, los derivados de la reactivación de la actividad, de la reparación, adaptación o mejora de instalaciones, así como los de las auditorías de justificación.

En concreto, de las 2.324 solicitudes recibidas, Ivace+i ha aprobado 2.120, de las cuales 1.707 corresponden al sector comercio, hostelería y servicios y los 413 restantes al sector industrial.

Hasta la fecha se han financiado con cerca de 43 millones de euros 1.439 solicitudes de comercios. Por su parte, el sector industrial ha recibido un respaldo económico de 20,3 millones de euros para cubrir las necesidades de 365 industrias que habían presentado su solicitud.

El jefe del Consell ha destacado el "esfuerzo y resiliencia" del tejido industrial de las zonas afectadas, "quienes han liderado la reactivación en condiciones de extrema dificultad", al tiempo que ha señalado que la gestión administrativa flexible por parte de Ivace+i ha ayudado a que ninguna solicitud se quedara fuera de plazo".

Pérez Llorca ha indicado que, ante la "complejidad" de las reparaciones y las peticiones de los afectados, Ivace+i amplió el plazo de justificación en dos ocasiones tras el cierre inicial del 31 de octubre, permitiendo que las empresas pudieran completar sus trámites hasta el pasado 15 de enero.

Con el objetivo de que las ayudas del Plan 'Ara Empreses' llegara a "todos los rincones de los municipios afectados", Ivace+i estableció una seria de medidas complementarias.

Así, se activó un servicio de oficinas móviles de información y asesoramiento con una ruta establecida por los municipios afectados y se contrató a agentes de proximidad para informar, resolver dudas y ayudar a los afectados a presentar sus solicitudes.

Estos agentes visitaron un total de 3.268 establecimientos de 34 municipios. Con la ayuda de las asociaciones empresariales, de comerciantes y de ayuntamientos, técnicos de Ivace+i han participado en una veintena de jornadas informativas.