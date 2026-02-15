Finaliza la alerta roja por rachas de viento en Castellón: Renfe restablece la circulación de trenes y reabre el Puerto

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha dado por finalizada la alerta roja por vientos huracanados que estaba vigente en Castellón y ha establecido el nivel amarillo en gran parte de la Comunitat Valenciana.

En concreto, ha decretado la alerta nivel amarillo por vientos en la provincia de Castellón, interior y litoral norte de Valencia e interior y litoral sur de Alicante.

De este modo, el 112 ha actualizado las alertas meteorológicas y ha informado de la finalización de la alerta nivel rojo por vientos en la provincia de Castellón y del aviso naranja en Valencia y Alicante, así como del mismo nivel de alerta por fenómenos costeros.

Por ello, la Autoridad Portuaria de Castellón ha informado de que ha reabierto el puerto a las 4:50 horas de esta madrugada.

De manera paralela, Renfe también ha decidido retomar la circulación de trenes en el Corredor Mediterráneo después de que tuviera que interrumpir el servicio a causa del temporal de viento.

Las fuertes rachas de viento obligaron a cancelar el servicio ferroviario de larga (Euromed e Intercity) y de media distancia entre la Comunitat Valencia y Cataluña durante todo el día.

En este contexto, un tren Euromed Barcelona-Valencia y un tren Alvia Barcelona-Cádiz quedaron parados durante varios minutos durante la mañana a causa de un incendio y un árbol caído en el recorrido entre Tarragona y Castellón.

Los dos trenes pudieron retomar la marcha a sus respectivos destinos tras solucionarse los dos sucesos. El estuvo parado durante 90 minutos, mientras que el segundo se demoró más de dos horas y media.

La compañía habilitó cambios y anulaciones gratuitas para los trenes afectados por esta situación meteorológica adversa.

Las rachas de viento en la provincia de Castellón, especialmente en la comarca del Maestrazgo, fueron huracanadas y dejaron registros históricos de hasta 172 kilómetros en las localidades de Vilar de Canes y Rosell y de 171 km/h en el municipio de Bel.

La Comunitat Valenciana afrontaba este fin de semana un temporal de viento especialmente adverso durante el sábado. Los ayuntamientos decidieron suspender numerosas actividades al aire libre para evitar accidentes y cerrar espacios.

Los bomberos de los tres consorcios llegaron a realizar a lo largo del día más de 300 actuaciones en toda la autonomía.